Maggio 2019 tra più caldi nel mondo | in Europa il più freddo dal 2004

OnePlus 7 Pro balza in vetta alla top 10 Global di AnTuTu Benchmark di Maggio 2019 : AnTuTu Benchmark ha pubblicato la Top 10 Global di maggio 2019, che testimonia il dominio dello Snapdragon 855 con OnePlus 7 Pro in vetta. L'articolo OnePlus 7 Pro balza in vetta alla top 10 Global di AnTuTu Benchmark di maggio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Classifica media social Maggio 2019 : top 15 e post con più interazioni : Classifica media social maggio 2019: top 15 e post con più interazioni La società internazionale Storyclash ha pubblicato la Classifica dei 15 prodotti editoriali con più interazioni social nel mese di maggio 2019. Considerati per stilare la Classifica i dati provenienti da Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A cavalcare la Classifica è la testata online Fanpage.it con 27.731.743 interazioni. Prima anche nel mese di aprile 2019, a ...

Energia elettrica : a Maggio 2019 la domanda in Italia è stata di 25 - 2 miliardi di kWh : Nel mese di Maggio 2019, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 25,2 miliardi di kWh, in flessione del 3% rispetto allo stesso mese del 2018. Tale risultato è stato ottenuto a parità di giorni lavorativi (22) ma con una temperatura media mensile inferiore di ben circa 3,6°C rispetto a Maggio 2018. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di ...

IL SUPERPAGELLONE DI Maggio 2019 : Ed eccoci al momento del nostro SUPERPAGELLONE del mese. Ecco tutti i voti della redazione ai film di MAGGIO 2019.

Brasile - deforestazione fuori controllo : distrutti 739 kmq di foresta amazzonica nel solo mese di Maggio 2019 : Brasile deforestazione l dato fornito dall’Agenzia di ricerca spaziale del Brasile è piuttosto preoccupante: non soltanto il fenomeno della deforestazione è presente ed urgente nell’area del Sud America, ma sembra che il tasso… L'articolo Brasile, deforestazione fuori controllo: distrutti 739 kmq di foresta amazzonica nel solo mese di maggio 2019 proviene da Essere-Informati.it.

Meteo Milano - FOCUS sulla Primavera 2019 : Maggio freddo e piovoso - ma è stata una stagione calda [DATI] : Una temperatura media di +14.6°C, superiore ai 14.2°C tipici del periodo, e 200mm di pioggia contro i 252mm corrispondenti al CLINO, la media del trentennio di riferimento*. Sono questi i dati che hanno caratterizzato a Milano la Primavera Meteorologica – stagione compresa tra il 1° marzo e il 31 Maggio 2019 – secondo le rilevazioni della centralina di Milano Centro (presso la sede centrale dell’Università degli Studi di ...

Nokia 4.2 ottiene le patch di sicurezza di Maggio 2019 e altri miglioramenti : L'aggiornamento per Nokia 4.2 contenente le patch di sicurezza di maggio e la rimozione di una vulnerabilità critica è in fase di rilascio in India; sicuramente non mancherà molto anche al roll-out sul nostro territorio. L'articolo Nokia 4.2 ottiene le patch di sicurezza di maggio 2019 e altri miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Ascolti TV | Sabato 8 giugno 2019. La Nazionale al 28.8% - l’oMaggio a Corrado non sfigura (2 - 5 mln – 13.8%) : La Corrida Nella serata di ieri, Sabato 8 giugno 2019, su Rai1 la partita di qualificazione agli Europei Grecia-Italia ha conquistato 5.328.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 23.18 – La Corrida – Omaggio a Corrado ha raccolto davanti al video 2.478.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Ragazze di Zucchero ha interessato 1.324.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 17 Again ...

La Corrida OMaggio a Corrado stasera in tv : anticipazioni 8 giugno 2019 : La Corrida Omaggio a Corrado è lo speciale in onda stasera in tv sabato 8 giugno 2019 su Canale 5 in ricordo del compianto conduttore. SCOPRI COSA C’È IN TV La Corrida Omaggio a Corrado stasera in tv: anticipazioni 8 giugno 2019 Sabato 8 giugno, in prima serata, a vent’anni dalla sua scomparsa, Canale 5 omaggia Corrado, il re del varietà, con l’ultima strepitosa puntata de La Corrida da lui condotta il 20 dicembre 1997. La Corrida ...

LIVE Italia-Cina 2-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 16-14 - Maggiore equilibrio nel terzo set : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

Power Bank : i migliori | Classifica Maggio 2019 : Power Bank – Nonostante la capacità delle batterie degli smartphone stia aumentando, e i nuovi chipset siano in grado di ottimizzare i consumi, non è così raro ritrovarsi con la batteria scarica e nessun caricabatterie a disposizione. La soluzione migliore, ovunque vi troviate, è rappresentata dai Power Bank, quelle batterie portatili che permettono di ricaricare lo smartphone, e […] L'articolo Power Bank: i migliori | Classifica ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 Maggio 2019 : La finale di The Voice of Italy prima tendenza con la vincitrice Carmen Pierri : Social Auditel 4 giugno 2019: Carmen Pierri vince l'edizione 2019 di The Voice of Italy. Per lei scritti più di 40.000 Tweet. È terminata l’edizione 2019 di The Voice of Italy con la vittoria di Carmen Pierri. Il talent condotto da Simona Ventura ha trionfato anche nel Trend Topic italiano. ...

Meteo Belluno : analisi meteorologica del mese di Maggio 2019 : Questo mese è risultato molto piovoso e più freddo del normale. Il terzo e ultimo mese della primavera Meteorologica, che ricordiamo essere statisticamente uno dei più instabili e piovosi dell’anno, ha mostrato spesso condizioni di tempo instabile o perturbato, con soli 5 giorni di bel tempo e ben 7 giorni di tempo perturbato. Ma questo mese è stato avversato anche dalle basse temperature e di conseguenza anche dalle insolite nevicate a quote ...

Magra figura di OnePlus 7 Pro nella classifica AnTuTu di Maggio 2019 : ha davvero valore? : Ci aspettavamo sicuramente di più dal OnePlus 7 Pro, che non ha brillato a margine della classifica AnTuTu di maggio 2019 (che ricordiamo essere stilata sulla base di almeno cento misurazioni effettuate per ogni singolo device da parte di utenti medi), arrivando soltanto settimo in graduatoria. Come riportato da 'gizmochina.com', si attesta primo il Nubia Red Magic 3, seguito al secondo ed al terzo posto da ZTE Axon 10 Pro e dallo Xiaomi Mi 9 ...