“Francesca De André non c’è” Solo | soletto in piscina Gennaro non resiste | e parla

caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 giugno 2019) A pochi giorni dall’uscita della casa del Grande Fratello, continua a tenere banco la storia tra Francesca De Andrè eDe Lillio. La storia d’amore più chiacchierata del momento regala infatti un nuovo spunto. Colpa, o merito, di una storia su Instagram postata da. Nel filmato si nota subito l’assenza di Francesca De. MentreLillio è in compagnia di Giovanni Ciacci. Tra i due, al mare, scatta un “duello” verbale. Gio Gio afferma: “È a casa mia”. Eribatte: “No, è a casa mia”. Il dialogo continua così, finchéspecifica:è a casa mia”. Ovviamente, l’ex gieffino e Gio Gio stavano imitando la scenata di Francesca De Andrè nella casa del Grande Fratello. Ma la chiusa diLillio non lascerebbe spazio a dubbi. Francy è a casa sua, l’amore procede a gonfie vele. Per la felicità dei tanti fan. Ciò nonostante ...

trash_italiano : *Francesca De André eliminata dal #GF16* il pubblico: - trash_italiano : Francesca De André: *respira* tutti: - trash_italiano : Perché non facciamo una sorpresa a Gennaro facendo entrare Francesca De André? #GF16 -