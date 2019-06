Dialogo tipo con un tifoso del Napoli

ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019) L’argomento che sta tenendo testa a livello nazionale è “Sarri alla Juve”. Su tutti giornali, i tg sportivi aprono con questa notizia; se ne parla ovunque: nei bar, nei treni, dal barbiere, dall’estetista. Poi, qui a, penso che sia più che ovvio affrontare il discorso… – Uà, sei imbarazzante. Ancora cu’ ‘stu Sarri?! Ma che ce ne foooott. È il passato. Solo Maradona non ci ha traditi. E poi ti voglio solo ricordare che il nostro allenatore è Carlo Ancelotti. Non so se mi spiego. Va bene, parliamo allora di Ancelotti. Non è strano che oggi James vuole, Manolas vuole, Lozano vuole (forse)e fino a ieri uno come Verdi rifiutava per terminare il percorso di crescita a Pollena, Vrsaljiko rifiutava perché la zia aveva paura del buio dei vicoli al Pallonetto, Tolisso rifiutava per il mal d’aereo, Gonalons non se la sentiva e persino Lapadula optò per il ...

