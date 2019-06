Caos procure,Greco: no a logiche romane

Il procuratore di Milano Francesco, nel commemorare Walter Mapelli, il procuratore di Bergamo morto lo scorso aprile, commenta la bufera sul Csm partita dall'inchiesta sull'ex presidente dell'Anm, Palamara. Ed esprime sconcerto per le ". Riferendosi proprio alla nomina di Mapelli a Bergamo,ha detto: quel "mondo che vive nei corridoi degli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana e che non ci appartiene e non appartiene ai magistrati del Nord, ci ha lasciato sconcertati".(Di mercoledì 19 giugno 2019)