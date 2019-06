Brian May sul talento di Adam Lambert | “Freddie Mercury non era imbattibile”

Queen - Brian May : 'Freddie Mercury era molto bravo con la chitarra' : Brian May, storico chitarrista dei Queen, intervistato dal magazine Guitar World ha parlato di un aspetto meno noto di Freddie Mercury, la sua abilità con la chitarra. Il musicista britannico ha elogiato il leggendario cantante, e ha descritto il suo stile personale con le pennate all'ingiù. Freddie Mercury e la chitarra Intervistato da Guitar World, Brian May ha parlato delle doti chitarristiche di Freddie Mercury: "Era molto bravo con la ...

Queen - Brian May : 'Freddie Mercury litigò con David Bowie' : Nel corso di un'intervista rilasciata alcuni giorni fa al magazine Mojo, Brian May, storico chitarrista dei Queen, ha voluto ricordare una lite avvenuta in studio tra due grandissimi artisti internazionali. Stiamo parlando di David Bowie e Freddie Mecury, che, durante le registrazioni del singolo Under Pressure ebbero una piccola litigata. Freddie Mercury e David Bowie Quando si parla di due leggende come Freddie Mercury e David Bowie, il cui ...

Queen - Brian May ricorda : 'Gli ultimi giorni di lavoro con Freddie sono stati speciali' : In una recente intervista al magazine Mojo, Brian May e Roger Taylor, rispettivamente chitarrista e batterista dei Queen, hanno ricordato gli ultimi lavori della band insieme al suo leggendario frontman, Freddie Mercury. Il chitarrista ricorda come quei momenti furono davvero speciali, in quanto i problemi di Mercury sembravano spariti. E Taylor ricorda che Freddie non voleva che la band si fermasse. Le parole di Brian May Nella recente ...

Queen - Brian May contro Bohemian Rhapsody : “Noi ancora non abbiamo visto un centesimo” : “La verità è che ancora dobbiamo vedere un centesimo”. A dirlo in uno sfogo ai microfoni di Bbc Radio2 è stato Brian May, il chitarrista dei Queen che ha voluto replicare alle voci secondo cui il successo del biopic Bohemian Rhapsody avrebbe contribuito ad arricchire lui e i compagni di band. Secondo il report ufficiale delle mille persone più ricche del Regno Unito pubblicato dal Sunday Times infatti, Rich List, Brian May, Roger Taylor e John ...