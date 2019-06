Troppe imprese falliscono in Sicilia | a Palerm vertice per il contrasto alla crisi

direttasicilia

(Di martedì 18 giugno 2019) Illustrare agli imprenditorini i nuovi e più rilevanti istituti introdotti dal nuovo Codice dellad’impresa e dell’insolvenza e presentare le iniziative che la Regionena si appresta a promuovere a sostegno delleoperanti sul territorio sarà l’obiettivo del convengo «Le nuove norme a sostegno delle. Le iniziative della Regionena» che si terrà il prossimo 20 giugno ao, nella Sala Mattarella del Palazzo Reale, a partire dalle 10. L’evento, organizzato dall’Assessorato regionale alle Attività produttive e dCommissione paritetica permanente per il coordinamento delle iniziative didi impresa, sarà anche l’occasione per un confronto tra istituzioni,e ordini professionali sullad’impresa in, una terra che insieme a Calabria e Lazio ha registrato nel 2018 il record di fallimenti. Moderati da ...

