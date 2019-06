Prime sanzioni ai lobbisti a Montecitorio Fico | Le regole valgono per tutti

agi

(Di martedì 18 giugno 2019) Per la prima volta alla Camera dei deputati è stato sanzionato chi ha violato lesulla presenza e l'attività dei, norme di cui la Camera si è dotata dalla scorsa legislatura. "Cosa significa? Chi è iscritto nel Registro dei portatori di interessi deve rendere conto di quanto fatto in Parlamento, ovvero chi ha incontrato e per fare cosa", spiega Robertosu Facebook. "Nonhanno presentato le relazioni su quanto fatto o hanno fornito le informazioni rispetto, per esempio, agli incontri con i deputati, ed è per questo che in Ufficio di Presidenza, su proposta dei Questori, abbiamo deciso le- aggiunge il presidente della Camera -. A chi non ha rispettato le, è stato revocato il tesserino di accesso alla Camera, in modo temporaneo o in alcuni casi per l'intera durata della legislatura, a seconda ...

