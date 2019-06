Palermo | non si è fatto attendere il comunicato | la nota di Sporting Netork

calcioweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) Non si èildel, comepoco dal presidente Albanese. Ecco ladiffusa dal sito ufficiale rosanero. “LaNetwkork S.r.l. rende noto che: – la Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 17.06.2019 hadi prestare il proprio consenso alla piena legittimazione dell’attuale nuova proprietà ed organo amministrativo dell’U.S. Città diS.p.a. ; – si sono pertanto regolarmente tenute le assemblee ordinarie delle societàFootball Club S.p.a e U.S. Città diS.p.a. in cui è stato dato atto degli ingenti versamenti e pagamenti a tutt’oggi effettuati dall’attuale azionista unico, nonché degli ulteriori in corso d’esecuzione volti alla graduale riduzione della debitoria, significativamente verso il Fisco ed enti contributivi; – le assemblee sono state pertanto aggiornate in ...

RadioItalia : 'Dimmi dove e quando, da stasera non arrivo in ritardo. e non ho più nessuna scusa stupida...' Dove e quando -… - StefaniaAccosa : RT @nadiarizzo1210: Palermo: Danneggiata la targa di Peppino Impastato... E adesso che l'avete fatto che vantaggio ne traete esseri immondi… - magie1980 : RT @nadiarizzo1210: Palermo: Danneggiata la targa di Peppino Impastato... E adesso che l'avete fatto che vantaggio ne traete esseri immondi… -