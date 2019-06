Novara, si tuffa nel lago e scompare

Un uomo di 35 anni, di origini cinesi ma residente in paese, è scomparso a Castelletto Ticino, in provincia di, nelle acque delMaggiore in località Ticino Panni. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. L'uomo si èto nelsenza più riemergere. L'allarme è stato dato dalle persone che erano nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118e l'elisoccorso della Lombardia. Le ricerche sono andate avanti per diverse ore ma senza esito.(Di martedì 18 giugno 2019)