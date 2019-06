Motori – Quadro Vehicles presenta Oxygen | lo scooter elettrico due ruote GALLERY

sportfair

(Di martedì 18 giugno 2019) In anteprima al Salone dell’auto di Torino il nuovo veicolo dia zero emissioni con 80 km di autonomia e due batterie estraibili Al Parco Valentino Motor Show 2019 di Torino debutterà il tanto atteso, il nuovo veicolodiAdvanced Mobily Solutions, ora disponibile in Europa. Il mezzo a duee a zero emissioni avrà libero accesso nelle zone a traffico limitato, nei centri storici e nelle isole.parteciperà al Salone dell’auto di Torino insieme a Qooder, il 4che coniuga il meglio del mondo delle auto con quello delle motociclette, che sfilerà nella parata inaugurale del mercoledì sera. In occasione dell’evento,allestirà uno stand espositivo all’interno del Parco in cui sarà possibile ammirarein diversi colori ed il nuovo e Qooder. Inoltre, per i curiosi, sarà possibile ...

