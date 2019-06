I am not a Monster riceverà una campagna in single player

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019) Il gioco di ruolo tattico multiretrofuturistico I am not a, pubblicato lo scorso settembre su Steam ha auto una serie di recensioni positive.Ora, come riporta Rock Paper Shotgun, gli sviluppatori Cheerleaders e l'editore Alawar Premium hanno annunciato unaper giocatore singolo chiamata First Contact, che verrà pubblicata nella seconda metà del 2019.L'edizione per laper giocatore singolo includerà otto personaggi giocabili, che verranno usati tutti man mano che si avanzerà con la storia, 40 livelli unici e circa dieci ore di narrazione. Stanislav Stepchenko, il producer di Cheerleaders, ha svelato alcuni dettagli sulla storia della.Leggi altro...

