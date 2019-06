Basket | Venezia-Dinamo Sassari | come vedere gara-5 gratis e in chiaro C’è la diretta su

Basket - Finale Scudetto 2019 : è il momento di gara-5. Tra Sassari e Venezia è una serie aperta a qualsiasi risultato : In gara-4 delle finali Scudetto Sassari ha rimesso le cose a posto e al PalaSerradimigni, davanti ai suoi tifosi entusiasti, ha battuto Venezia riportandosi in parità in una serie che si sta dimostrando aperta a qualsiasi risultato e ritrovando d’incanto tutto il suo potenziale offensivo. Stasera si torna a giocare al Taliercio di Mestre dove la Umana Reyer tenterà di portarsi per la terza volta in vantaggio ma altrettanto cercherà di fare ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-4 : Sassari contiene la rimonta di Venezia e si riporta in parità nella serie : In Gara-4 di una serie Scudetto che continua a regalare grandi emozioni il Banco di Sardegna Sassari ha battuto per 95-88 al PalaSerradimigni l’Umana Reyer Venezia riportandosi in parità, 2-2, nella serie. Diversamente da gara-3 stavolta è Sassari ad andare subito avanti nel primo quarto arrivando anche a un vantaggio di 9 lunghezze, i primi dieci minuti terminano sul 23-16 con Venezia che ha sbagliato le prime sette triple. I sardi di Gianmarco ...

23-16 Cooley domina nel pitturato con 9 punti nel primo quarto : Finisce il primo quarto proprio su questa persa di Stone propiziata dal pressing di Devecchi, Sassari avanti 23-16 il punteggio Palleggio accompagnato di Stone, palla che ritorna a Sassari Fallo fischiato a Gentile che ferma l'ultimo attacco di Sassari. Venezia ha 5″7 per cercare di accorciare le distanze 23-16 Realizza l'aggiuntivo Cooley, ultimo minuto del quarto 22-16

Dinamo Sassari-Venezia Basket - Gara-4 Finale scudetto : si comincia al PalaSerradimigni! 4-4 Stone si arresta e segna dalla media 4-2 2/2 McGee Prova ad avvicinarsi a canestro McGee, subisce il fallo di Mazzola. Liberi per lui. 2-2 2/2 Haynes Parte in penetrazione Haynes, McGee lo riesce a fermare solo con il fallo. Liberi. 2-0 Si gira Pierre e segna, prima realizzazione dopo tre errori Primo possesso Venezia 20:45 Tra pochissimo la palla a due! 20:44 QUINTETTI BASE –

Dinamo Sassari-Venezia Basket - Gara-4 Finale scudetto : aggiornamenti in tempo reale La presentazione di Gara-4 – Gara-1 – Gara-2 – Gara-3 Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-4 della serie di Finale scudetto tra Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia, ancora al PalaSerradimigni. Per la Dinamo, da gara della potenziale conferma della propria forza, questa si è trasformata nella partita che, se non è senza domani, ci va molto vicino, dal

LIVE Dinamo Sassari-Venezia - Finale Playoff Basket in DIRETTA : orario gara-4 - canali tv - streaming e programma : La Finale Scudetto 2019 resta in quel di Sassari per una gara-4 assolutamente fondamentale. Si riparte dopo la vittoria di venerdì di Venezia, che si è portata sul 2-1 nella serie. Per la Reyer c’è la grandissima occasione di guadagnarsi il primo match point, da giocare poi in casa al Taliercio, mentre la Dinamo si trova quasi con le spalle al muro e con la certezza praticamente di non potersi permettere un’altra sconfitta. E’ ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : gara-4. Sassari cerca il pareggio - Venezia vuole l’allungo decisivo : Stasera va in scena gara-4 della Finale Scudetto 2019 e può davvero essere un match decisivo nella serie. Si gioca ancora a Sassari con i padroni di casa della Dinamo che si trovano quasi con le spalle al muro ed obbligati a vincere per non vedere allontanarsi il sogno tricolore; dall’altra parte, invece, c’è una Venezia che punta a vincere ancora in trasferta per procurarsi il primo match point, da sfruttare poi davanti ai propri ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-3 : Venezia espugna Sassari e si riporta avanti nella serie : In una Gara-3 palpitante della Finale Scudetto dei playoff di serie A 2018-2019 l’Umana Reyer Venezia ha battuto fuori casa il Banco di Sardegna Sassari per 76-73 e si riporta in vantaggio nella serie sul 2-1. Venezia è subito avanti nel punteggio con un parziale iniziale di 4-0 e permette ai sardi solo di pareggiare il conto per tre volte nel corso del primo quarto, ma mai di mettere la testa avanti. La difesa dei ragazzi di coach De Raffaele è ...

