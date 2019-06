Turchia | addio ad Hasankeyf | la città di 12 000 anni fa presto sommersa dalle acque di

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) Per molti è la “culla della civiltà”, gli storici la chiamano Mesopotamia. Le rovine che per migliaia dihanno punteggiato il paesaggio dellameridionalesaranno perse per sempre. Una nuova diga costruita sul fiume Tigri potrebbe lasciare circa 50.000 persone senza casa nell’area, per non parlare delle perdite storiche incalcolabili. La nuova diga sul fiume fornirà irrigazione per l’agricoltura ed elettricità per lae l’Iraq, ma l’acqua consumerà l’intera area delladi, chesarà letteralmente sott’acqua,per sempre. Un residente locale ha affermato: “Non dovrebbero farlo. È difficile per noi. Non dovrebbero farlo. Perderemo tutto. Resteremo senza casa. Riceviamo un piccolo compenso, è difficile”. Un altro residente si è espresso così: “Questa è storia. La nostra cultura è molto ricca. Nell’Occidente e in Europa danno valore ...

