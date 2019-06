Totti lascia la Roma | “Mi sono dimesso ma non per colpa mia Non mi hanno dato la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) La conferenza stampa di Francescoal Coni. L’ex-capitano dellaha annunciato le proprie dimissioni da dirigente della squadra giallorossa. “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho manuna mail al CEO delladove scrivo un pò di parole e un pò di frasi per me inimmaginabili: hole mie dimissioni dall’As. Non è statamia prendere questa decisione. Non so più che dire. Non mila possibilità di esprimermi. Laè la mia seconda casa, l’ho messa davanti a tutto. Per me prendere questa decisione è stato difficilissimo” Francesco, l’addio polemico alla: “Tenuto fuori da tutto, mai coinvolto” L'articolola: “Mima non permia. Non mila possibilità di esprimermi” proviene da Il ...

MassMirabelli : Immenso rispetto per un campione come Francesco #Totti. Per legarsi alla #Roma da giocatore ha rinunciato a offerte… - PIERPARDO : Oggi 17 Giugno 2019 #Totti lascia la #Roma, #Sarri é l'allenatore della #Juve, #Conte dell' #Inter. E io credo sol… - SkySport : ?? #Totti lascia la #Roma ?? La conferenza in diretta ? Alle 14:00 ?? Su #SkySport 24 ?? E in live streaming su… -