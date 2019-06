The Dandy Warhols in Italia per due date a settembre | info e prevendite

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Se i Tre Allegri Ragazzi Morti cantavano: «Ogni adolescenza coincide con la guerra», con l'arrivo dei Theinpossiamo ricordare che ogni adolescenza coincide con Bohemian Like You, quel brano così scanzonato, sgraziato, pop e decadente che ancora ci incanta sulla scala di settima del cantato finale: «I'm getting wise». Per la band di Courtney Taylor-Taylor il numero 25, quest'anno, è ricorrente. Il 25 gennaio 2019 i Thehanno pubblicato la decima prova in studio, "Why You So Crazy", e hanno celebrato i primi 25 anni di carriera. Questa importante ricorrenza porterà i Theinnel corso del tour "25th Anniversary Show" partito da Anversa il 24 gennaio. La band sbarcherà nel Belpaese acon due: la prima si terrà a Milano lunedì 16presso la Santeria Toscana di Viale Toscana 21, mentre la ...

