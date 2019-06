Scherma | Europei 2019 | Vecchi | Criscio e Gregorio ai sedicesimi Eliminata Sofia Ciaraglia

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) Sono tre le sciabolatrici azzurre qualificate per idi finale. Irene, Rossellae Martinaritorneranno tra poco in pedana per il primo assalto nel tabellone ad eliminazione diretta., invece,, che non ha superato il primo turno dopo la fase a gironi. Ireneè stata perfetta nel girone, con risultati che l’hanno portata ad essere la terza testa di serie. La toscana affronterà la greca Marina Paizi ed in una zona di tabellone molto invitante per lottare per una medaglia. Ci potrebbe essere un quarto di finale con Rossella, che esordirà con l’ungherese Renata Katona. Assalto molto complicato per Martina, che se la vedrà subito con la rumena Bianca Pascu, che ha battuto al primo turno la russa Yana Egorian per 15-12 in una sfida tra due grandi atlete., purtroppo,, che è ...

usatoscherma : RT @zazoomnews: LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: Foconi e Garozzo volano ai quarti! Eliminati Avola e Cassarà - #Scherma #Europei #DI… - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: Foconi e Garozzo volano ai quarti! Eliminati Avola e Cassarà - #Scherma #Europei #DI… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: Foconi e Garozzo volano ai quarti! Eliminati Avola e Cassarà - #Scherma… -