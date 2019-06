Petroliere colpite | Riad accusa l’Iran | “Responsabile degli attentati” 

Due Petroliere in fiamme nel Golfo dell’Oman : “Sono state colpite da siluri”. Salvo l’equipaggio : Due petroliere hanno subito un attacco in tarda mattinata mentre si trovavano nel Golfo dell’Oman, fra le coste dell’Iran e del sultanato. Una delle petroliere sarebbe in difficoltà. Le prime notizie parlano di «esplosioni a bordo», spiegando che probabilmente la causa è «un siluro». Una delle due navi, la Kokuka Courageous diretta da Singapore all...