PAS | requisiti per partecipare e caratteristiche | a cosa serve?

(Di lunedì 17 giugno 2019) Miur e sindacati (FLCCGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA) hanno raggiunto un accordo sui PAS l’11 giugno scorso. Sono previsti percorsi di abilitazione per le discipline, ma non per il sostegno. Chi vuole abilitarsi per il sostegno, deveal TFA. Chi puòai PAS? E’ il testo stesso a definire lee idei corsi. Ricordiamo che i Pas sono solo per la scuola secondaria. PAS:Il testo che riguarda l’intesa sui PAS stabilisce che è: aperto a tutti i docenti con tre annualità di servizio nelle scuole statali, paritarie e percorsi di istruzione e formazione professionale limitatamente all’obbligo scolastico attivato entro e non oltre il 2019 articolato su più cicli annuali (saranno le Università, in base alle iscrizioni, a decidere se attivare più cicli annuali) aperto alla partecipazione anche del personale di ...

