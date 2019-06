LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | 17 giugno | i fiorettisti azzurri concludono al

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi e gliin gara – La presentazione della prima giornata 10.38: Si è chiusa la fase a gironi. Appuntamento alle 11.10 con gli assalti del primo turno ad eliminazione. 10.36: Cinque vittorie ed una sconfitta anche per Alessio Foconi. 10.31: Manca solo Alessio Foconi. Il ternano finora ha tre vittorie ed una sconfitta. 10.27: Sono quattro le vittorie con cui Andrea Cassarà ha terminato il suo girone. Una sconfitta per il bresciano. 10.20: Stesso risultato anche per Daniele Garozzo, che chiude la fase a gironi con cinque successi ed un solo ko. 10.14: Giorgio Avola chiude la fase a gironi con cinque vittorie ed una sconfitta. 10.06: Quattro vittorie per Daniele Garozzo ed Andrea Cassarà. 10.00: Giorgio Avola continua la fase a gironi con quattro vittorie ed una sconfitta. Prima sconfitta, invece, ...

