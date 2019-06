L’Inter svela la nuova sede | ecco le immagini

Dall’addio al PSG all’arrivo di Conte al L’Inter - Buffon svela : “giù le mani dalla stella di Antonio” : Il portiere italiano ha parlato del proprio futuro e delle dinamiche relative alla Serie A, soffermandosi anche sull’arrivo di Conte all’Inter Gigi Buffon è di nuovo sul mercato, la parentesi PSG è finita e adesso il portiere italiano si interroga su quale strada prendere nei prossimi mesi. Non è certa la prosecuzione della sua carriera, l’ex Juve è alla ricerca di un progetto che lo intrighi, altrimenti non avrebbe ...

La sconfitta con l’Italia e il suo futuro - Dzeko svela : “io al L’Inter ? Ecco quando deciderò” : L’attaccante bosniaco ha commentato la sconfitta subita contro l’Italia, soffermandosi anche sul suo futuro Niente da fare per la Bosnia al cospetto dell’Italia, gli azzurri si impongono 2-1 all’Allianz Stadium ribaltando Dzeko e compagni, passati in vantaggio grazie all’acuto dell’attaccante della Roma. Fabio Ferrari/ LaPresse Proprio quest’ultimo ha parlato nel post gara ai microfoni di Rai ...

L'Inter svela la maglia 19/20 : sarà usata con l'Empoli : La squadra femminile di FC Internazionale Milano e Nike presentano la divisa Home per la stagione 2019-20. Per la prima volta L'Inter affida alle calciatrici il lancio della nuova divisa a conferma del grande impegno del Club e di Nike rivolto alla crescita del calcio femminile. La nuova maglia si ispira alla divisa Away della