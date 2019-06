Fallout 76 | parlare con gli NPC sarà paragonabile ad un' esperienza singleplayer

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) L'introduzione dei PNG nel discusso76 è stato uno degli annunci più importanti di tutta la conferenza E3 di Bethesda. Infatti quando il gioco è stato pubblicato, moltissimi utenti si sono lamentati dell'assenza dei personaggi non giocanti, fulcro di ogni episodio della serie.Come riporta VG247, durante una recente intervista, il development director Chris Mayer ha affermato checon gli NPC in76per certi versiall':"Non posso entrare nel dettaglio ma dirà che la maggioranza delle cosea misura del giocatore, non avremo quindi situazioni pazzesche come i voti del gruppo, o qualunque altro sistema che prevede il voto. Si tratta di un'personalizzata quindi quando parlerai con un NPC, avrai la tua quest e la progressione riguarderà soltanto te. Quindi il tutto èmolto di più ad un'...