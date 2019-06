ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Dopo il rinvio deciso la scorsa settimana, l’esame del decreto leggeè ripreso lunedì mattina nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera in vista dell’approdo in aula atteso per le 17 di martedì. Approvato tra le polemiche delle opposizioni l’emendamento che rendeilin media del 32% dei, ma a partire dal 2023 e saltando un anno, il, perché mancavano le coperture. La Lega proponeva inizialmente di usare risorse prese dal Fondo per il reddito di cittadinanza. Le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno così approvato una versione riformulata dell’emendamento a firma Comaroli che rende permanente ildel costo del lavoro, introdotto per tre anni (2019-21) con la legge di Bilancio, ma con uno stop di un anno in cui le tariffe non saranno scontate. Le coperture previste, oggetto di critiche in particolare da parte ...

VincentBond007 : RT @fattoquotidiano: Dl Crescita, taglio contributi Inail diventa strutturale ma con un “buco” nel 2022. Coperture anche da fondo per quota… - Cascavel47 : Dl Crescita, taglio contributi Inail diventa strutturale ma con un “buco” nel 2022. Coperture anche da fondo per qu… - Noovyis : Un nuovo post (Dl Crescita, taglio contributi Inail diventa strutturale ma con un “buco” nel 2022. Coperture anche… -