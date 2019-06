Dieci ricette di insalate supergustose

cosacucino.myblog

(Di lunedì 17 giugno 2019) Se a pranzo vuoi farti una bella insalata ma non hai fantasia, scegli tra una di questeche ti proponiamo noi! Poca fantasia in cucina e voglia di pranzare leggero? Per aiutarvi, vi proponiamodi, gustose e originali, da preparare molto velocemente e da mangiare senza aver paura per la propria linea! 1 Tagliare un mezzo melone bianco a fette, e disporle nel piatto con due fettine di tonno affumicato. Salate, pepate e spruzzate con il succo di un mezzo pompelmo rosa, poi terminate con un filo d’olio d’oliva e ciuffi di maggiorana o erba cipollina. 2 Sbucciate e affettate un’arancia,e unitela a radicchio lavato e a una manciata di uvetta. Condite con olio d’oliva. 3 Lavate un finocchio, tagliate via le parti inutilizzabili e affettatelo. Unitelo ad un’arancia affettata e sbucciata, e a una manciata di olive nere denocciolate. Irrorate d’olio d’oliva. 4 Su un ...

