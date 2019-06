Corruzione | Arata fa scena muta davanti al gip

Corruzione : Fava - 'su Arata e Nicastri connivenza morale' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "Non c'è più il senso della realtà. Immaginare che Nicastri possa essere soltanto, come dice Arata, un ottimo consulente da spendere per fabbricare impianti eolici e non un trafficante spregiudicato che investe denari non suoi, e che tutto questo ce lo debba dire la ma

Corruzione : arresti Palermo - Arata sarà interrogato da gip Roma : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Paolo Arata, il faccendiere arrestato ieri, insieme con il figlio Francesco, dalla Dia di Trapani per Corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni sarà interrogato dal gip di Roma. Lo ha deciso il gip di Palermo Guglielmo Nicastro che ha firmato l'ordina

Corruzione - arrestato Arata - ex consulente della Lega |Salvini : non lavora per noi - era solo a un convegno : Paolo Arata (ex deputato di FI) e il figlio Francesco sono accusati di Corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sarebbero soci occulti dell'imprenditore Nicastri, ritenuto tra i finanziatori della latitanza di Matteo Messina Denaro.

Corruzione : l'arresto di Nicastri e i timori di Arata - 'ormai è bruciato' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Vito non è più non è più riutilizzabile questa è la verità, anche dopo questa seconda cosa non, non è che si può pensare che si fa ancora delle cose con Vito... basta...". E' il maggio del 2018 e a parlare sono Paolo e Francesco Arata, finiti oggi in manette insieme a

Corruzione : Arata e i soldi dati a Nicastri - 'mi fidavo - non aveva una lira' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Io mi fidavo totalmente di tuo papà, per stima... per mille motivi, gli son sempre stato vicino, prima, in quel momento lì lui era zero, non aveva una lira in tasca, ed io gli ho dato trecentomila euro". A parlare, non sapendo di essere intercettato, è Paolo Arata, ex

Corruzione : assessore Cordaro - 'io snobbavo gli Arata? No - seguivo solo le regole' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Io avrei snobbato gli Arata? No, affatto. Io ho semplicemente seguito le regole. Tutto qui". Così l'assessore regionale al Territorio e Ambiente della Regione siciliana, Salvatore Cordaro, commenta con l'Adnkronos le intercettazioni di Paolo Arata e il figlio Francesc

Paolo Arata arrestato : ex consulente Lega indagato per Corruzione. Il gip : coninvolto anche Siri : All'alba di oggi sono scattate le manette per Paolo Arata, l'ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l'energia e il figlio Francesco. I due sono accusati di...

Paolo Arata arrestato : ex consulente della Lega indagato per Corruzione : All'alba di oggi sono scattate le manette per Paolo Arata, l'ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l'energia e il figlio Francesco. I due sono accusati di...

Chi è Paolo Arata l’ex parlamentare arrestato per Corruzione col figlio : Chi è Paolo Arata l’ex parlamentare arrestato per corruzione col figlio Paolo Arata, ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia, è stato arrestato assieme al figlio Francesco con l’accusa di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia dei beni. L’inchiesta li vede al centro della collaborazione con Vito Nicastri, imprenditore di Trapani impegnato nel settore eolico, nonché collaboratore del boss Matteo ...

Corruzione : gip - 'accordi corruttivi tra Arata e Siri' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Nel corso delle indagini che hanno portato all'arresto di Paolo Arata, il faccendiere accusato di Corruzione e autoriciclaggio, "tra i fatti di reato sono emersi anche ipotizzati accordi corruttivi raggiunti a Roma nel settembre 2018 da Paolo Arata, dal figlio Francesc

Corruzione : 'Quanto abbiamo dato a Tinnirello?' - l'intercettazione che incastra Arata : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Quanto gli abbiamo dato a Tinnarelli? (Tinnirello ndr)". Così parlava, senza sapere di essere intercettato, Paolo Arata, il faccendiere arrestato all'alba di oggi per Corruzione e autoriciclaggio nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge anche l'imprenditore Vito Nicas

Corruzione : la deputata M5S che bloccò affare Arata - 'L'arresto? Non mi sorprende...' (2) : (AdnKronos) - E tornando a parlare del suo ruolo nell'affare sfumato per il consulente della Lega per l'Energia, Paolo Arata, arrestato all'alba di oggi dalla Dia di Palermo, Valentina Palmeri dice: "Sì, è vero. Ho avuto un ruolo importante in quella circostanza. Quando vedi che c'è un istanza biome

Corruzione : la deputata M5S che bloccò affare Arata - 'L'arresto? Non mi sorprende...' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "L'arresto di Paolo Arata? Non mi sorprende molto, magari adesso verranno fuori altre cose interessanti. Altre magagne. Purtroppo, il sistema dei rifiuti si presta a infiltrazioni...". A parlare con l'Adnkronos è Valentina Palmeri, la giovane deputata regionale del M5S

Corruzione : in manette Paolo e Francesco Arata : Palermo – La Direzione investigativa antimafia di Trapani ha arrestato Paolo Arata e il figlio Francesco. Le accuse sono di Corruzione, riciclaggio e intestazione fittizia. Il provvedimento e’ stato disposto dal gip di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano. Secondo i magistrati palermitani l’ex deputato di Forza Italia sarebbe socio in affari con il ‘re ...