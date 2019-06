Chiara Nasti smentisce la sorella | ' Angela dice di avere un brand in comune ma è solo mio'

Chiara Nasti non ci sta : smentite ultime dichiarazioni della sorella : Chiara Nasti non ci sta e smentisce le ultime diChiarazioni rilasciate dalla sorella Angela: “Mi dispiace” Continua a essere chiacchieratissima Angela Nasti, l’ex tronista di Uomini e Donne che in questi giorni è finita sulla graticola del web per la storia flash con Alessio Campoli. Poco fa, però, a lanciarle una frecciatina è stata addirittura […] L'articolo Chiara Nasti non ci sta: smentite ultime diChiarazioni della ...

Angela Nasti criticata sui social - interviene la sorella Chiara - : Alessandro Pagliuca Angela Nasti scende in campo per prendere le difese della sorella duramente attaccata dagli haters su Instagram In questi giorni dilaga il gossip sull’ex tronista Angela Nasti, che ha lasciato Alessio Campoli dopo avregli chiesto una pausa di riflessione a poche settimane dalla scelta. Tante le indiscrezioni che stanno trapelando in questi giorni, secondo cui Angela non sarebbe mai stata particolarmente ...

Sei poco credibile! Chiara Nasti insultata per la foto con gli spaghetti : L’influencer napoletana è stata presa di mira sui social dopo la pubblicazione di una foto in cui si mostra mentre sta per mangiare un piatto di spaghetti. Uno scatto che, secondo molti, sarebbe tutta scena. "Dammi il cibo e sono felice": è la caption dell’ultima fotografia postata da Chiara Nasti sul suo profilo Instagram. Nella foto del post la bella influencer napoletana, in bikini, si mostra pronta a mangiare un’abbondante ...

Chiara e Angela Nasti super sexy mandano in delirio i fan su Instagram : Le sorelle Chiara e Angela Nasti hanno pubblicato sui rispettivi profili social una foto che le ritrae vicine. Tanti i commenti dei fan. Chiara e Angela Nasti hanno fatto impazzire i followers per uno scatto di coppia condiviso sui loro profili Instagram. La foto in questione ritrae vicine le due sorelle, che sono riuscite ad attirare tanti fan (e tanti commenti).-- La recente partecipazione al dating show Uomini e Donne ha portato ...

L'amore di un padre! Chiara Nasti e il bacio sulla bocca che fa indignare il web : Per mostrare l’amore incondizionato di un padre, Enzo Nasti bacia sulla bocca le figlie Chiara e Angela ed è subito polemica sul web. Chiara Nasti, l’influencer napoletana ha da poco festeggiato il compleanno di suo papà Enzo Nasti e per l’occasione il papà organizzato un party esclusivo che, nonostante la separazione della coppia, ha visto la partecipazione della famiglia Nasti al completo.-- Durante i festeggiamenti, Chiara si è ...

Uomini e Donne - anticipazioni : Chiara Nasti commenta il percorso della sorella Angela : Da domani assisteremo dopo tanti anni di nuovo alla diretta delle scelte di Uomini e Donne da parte dei tronisti del programma. Angela Nasti, Andrea Zelletta e Chiara Cavaglià, dichiareranno il nome del compagno e della compagna con la quale teoricamente vorrebbero trascorrere il resto della loro vita.A poche ore dalla scelta, su Instagram è intervenuta Chiara Nasti, sorella di Angela e nota influencer che ha preso parte al programma per ...

U&D - Chiara Nasti rivela le emozioni della sorella : 'Angela esaurita per la scelta' : Manca ormai davvero poco alla messa in onda delle tre puntate del Trono classico di Uomini e Donne dedicate alle scelte dei tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. La prima che dovrà prendere la propria decisione riguardo a chi frequentare al di fuori del dating show di Mediaset sarà la tronista partenopea Angela Nasti: la scelta della giovane 19enne napoletana andrà in onda domani pomeriggio in diretta su Canale 5, vedremo ...

Uomini e Donne - Chiara Nasti sul web : 'Mercoledì Angela sceglierà - è agitata' : Contrariamente a quello che si vociferava sul web in questi giorni, la prima a scegliere a Uomini e Donne non sarà Giulia Cavaglià: a confermare che la prima puntata in diretta del Trono Classico sarà dedicata ad Angela Nasti, è stata sua sorella sui social network. In un paio di Stories che ha caricato su Instagram questo pomeriggio, l'influencer ha svelato che la scelta della sua amata "sister" avverrà mercoledì 29 maggio e che la stessa è ...