Blade Runner | lo storico titolo Westwood sarà presto giocabile grazie a ScummVM

(Di lunedì 17 giugno 2019) Negli anni 90' sono stati pubblicati molti titoli (ottimi) che per ragioni di compatibilità non possono essere giocati oggi (non senza usare emulatori e perdere settimane a configurare il tutto),(sviluppato dagli autori dei primi Command & Conquer) è uno di essi. Tuttaviapotremoriscoprire questo classico del genere avventura grafica.Come riporta Rock Paper Shotgun, Peter Kohaut ha comunicato che il team è alla ricerca di persone per testare il gioco, che ricordiamo eseguirà i file in un ambiente che consente di evitare i problemi tecnici dovuti alle moderne versioni di Windows.è un programma creato inizialmente per far girare le vecchie avventure targate LucasArts, tuttavia sempre più titoli si sono uniti alla lista.narra le vicende dell'agente di polizia Ray McCoy, che sulla carta ha il compito di rintracciare alcuni ...

