Big Little Lies 2 arriva su Sky Atlantic | la recensione in anteprima

(Di lunedì 17 giugno 2019) Quanto ci erano mancate le cinque di Monterey: strano ma vero, per una serie che sarebbe dovuta essere "limitata", ovvero durare solo sette episodi e salutare tutti. Eppure, Bigè ancora tra noi, e con esso le sue protagoniste, che tornano da domani, 18 giugno 2019, alle 21:15 su Sky, Sky Go, Sky On Demand e NOW TV.La genesi di questa seconda stagione dimostra come oggi, in tv, tutto sia davvero possibile: il romanzo di Liane Moriarty "Piccole grandi bugie" (edito in Italia da Mondadori) si chiude come si conclude anche la prima stagione, senza nessuna apparente possibilità di un seguito. Ma otto Emmy Awards vinti, ascolti in crescita di episodio in episodio ed una critica entusiasta per cast e sceneggiatura hanno fatto il resto: la macchina della seconda stagione si è messa in moto nel 2018, per regalare ai telespettatori altre sette puntate. ...

