Sarri alla Juve chiude la bolla mediatica Guardiola | quando la sostituzione della realtà

Buffon : “Sarri alla Juve non è rivoluzione - né scommessa. È un percorso inedito” : Buffon ha parlato, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, non solo di sé, ma anche della sua vecchia amata Juventus e dell’assurda richiesta di alcuni tifosi di rimuovere la stella dedicata ad Antonio Conte dopo la decisione di allenare l’Inter. «Lui non ha mai tradito, non è il tipo che bacia la maglia, aderisce pubblicamente al progetto e poi alimenta i conflitti nello spogliatoio o in società. Considero il suo ritorno ...

Momblano : “Sui fogli che circolano alla Juve c’è il nome di Sarri” : Momblano è tornato a parlare in tv a Top Calcio Qsvs. Il giornalista ha sempre detto che in corso c’era una doppia trattativa e che Sarri era il piano B di Guardiola, ieri parla a di Pep al 51% e Sarri al 49%. Proprio oggi, giorno in cui scade la clausola di Guardiola al City Momblano fa alcune dichiarazioni importanti: “Da Torino arriva finalmente un segnale, dopo 15 giorni in cui negli uffici della società ha regnato la calma ...

Il Mattino – Sarri alla Juve con Jorginho e Hysaj, ma scoppia il caso Higuain Ultimo aggiornamento sugli ex Napoli che passeranno alla Juve la prossima stagione. Parliamo di Sarri, Jorginho, Higuain e forse anche Hysaj. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino

Crosetti : alla fine Sarri metterà l’orologio sul polsino della tuta : La Juve e Sarri sono due realtà tra loro lontanissime, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica, ma rappresentano anche “un esperimento di acrobazia chimica”: “Iniettarsi cellule del nemico e vedere cosa capita. Mai successo, alla Juventus: forse è proprio per questo che lo hanno fatto succedere”. E Crosetti analizza gli universi opposti che con il matrimonio tra l’ex tecnico del Napoli e gli Agnelli verrebbero a ...

Pedullà : Sarri alla Juve ha convinto anche i più reticenti : Niente di nuovo sul fronte Sarri, questa è la verità degli ultimi giorni. Le frasi che si susseguono sono sempre le stesse, in attesa che arrivi prima l’annuncio ufficiale dal Chelsea del via libera e poi quello della Juve. Un’attesa che Alfredo Pedullà, sempre molto informato su ciò che accade a Sarri, aveva definito dolce, proprio perché entrambe le parti non hanno dubbi su come andrà a finire. Sono passati 15 giorni da quando ...

Il binomio Sarri-Higuain alla Juve è tutt’altro che scontato : Dato per assodato che in questo momento, il nome più plausibile per il successore di Allegri è quello di Maurizio Sarri, una delle conseguenze del suo arrivo sulla panchina della Juve, era quella di ricostruire ancora una volta l’accoppiata Sarri-Higuain. Le parole del fratello-procuratore oggi avevano lasciato intendere che il Pipita fosse sicuro di riavere il suo posto in bianconero “mio fratello è sotto contratto con la Juve e ...

GIOVANNI MARTUSCIELLO - VICE DI Sarri alla JUVENTUS/ Chi è? 'DNA da allenatore' : GIOVANNI MARTUSCIELLO chi è? Sarà il secondo allenatore della JUVENTUS, affiancando Maurizio SARRI. L'anno scorso all'Inter con Spalletti

Il tam tam Sarri fa perdere alla Juventus il 6% in Borsa : Si attende ancora l’annuncio ufficiale, in quello che oramai sembra essere per tutti il #SarriDay. Sfumata, secondo i media la possibilità per Agnelli di avere sulla panchina Pep Guardiola, si procede per chiudere gli ultimi dettagli dell’affare Sarri. Le ultimissime indiscrezioni parlano di Juve e Chelsea che avrebbero chiuso accordandosi per il pagamento di un indennizzo di 5 mila sterline al club londinese per lasciare libero il ...

Alla Juve il re Sarri è nudo - lui e gli pseudo rivoluzionari che ne hanno fatto Che Guevara : Non poteva che finire così. Con l’umiliazione più grande per chi, in malafede, ha giocato ad inseguire il mito del Guevara in tuta, esaltando, ben oltre i pur grandi meriti sportivi, l’immagine di un allenatore divenuto, d’un tratto, eroe, profeta e santo. Non poteva che finire così, con la più eclatante nemesi e la più incredibile delle giravolte da parte dei proseliti, rivoluzionari di sta cippa, che per un anno intero hanno ...

Anche per la Bbc è fatta per Sarri alla Juve : Oggi sembra davvero il #SarriDay, o forse è solo la stAnchezza per la lunga attesa e la suggestione. Ma l’Ansa lancia un’agenzia in cui riporta la BBC, secondo l’emittente sarebbe stato raggiunto l’accordo tra Juve e Chelsea per liberare Maurzio Sarri. Per chiudere Agnelli ha accordato di versare nelle casse del club inglese 5 milioni di sterline, come supposto in questi giorni. Sarri deve solo firmare con la Juve il ...

Pedullà gongola su Twitter : è il giorno di Sarri alla Juve - il 14 giugno : Forse è arrivato il giorno, il tanto atteso giorno dell’annuncio del nuovo allenatore della Juventus. È passato quasi un mese da quando Agnelli e Allegri in conferenza stampa raccontarono della loro separazione e fino ad oggi si è detto tutto e il contrario di tutto sul possibile successore. Stamattina Alfredo Pedullà, giornalista da sempre molto informato per tutto ciò che riguarda Maurizio Sarri, con un tweet sembra chiudere la ...

Il presidente dell'Empoli Corsi : 'Sarri alla Juve - per Traorè mancano le firme' : Dopo Chievo Verona e Frosinone, la terza squadra a retrocedere in Serie B in questa stagione è stato l'Empoli. Retrocessione che a detta di molti è stata immeritata, in quanto la società toscana ha espresso un calcio di qualità e ha lanciato giovani davvero interessanti. A tal riguardo ha parlato a tuttomercatoweb.com il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, che si è soffermato sulla delusione per la retrocessione, ma anche sul mercato che ...

Bucchioni : “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez : Bucchioni: “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez” Bucchioni: “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez”. Grandi manovre, quindi, in Serie A. L’ex tecnico del Napoli, siederà sulla panchina bianconera, mentre il Napoli prova il colpo grosso con l’attaccante del Real Madrid. Ne parla Enzo Bucchioni nel suo editoriale per ...