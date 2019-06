LIVE Motocross | GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA | Tonus al comando davanti a Cairoli e

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della gara – Cronaca qualifiche – Programma odierno -15′ Herlings è un fulmine nella sezione delle gobbe e passaall’interno per la seconda piazza, mentreha rallentato ed è ormai braccato dal duo della KTM. -16′ Tony prova a reagire e rientra a meno di 1″ dal leader della gara! Herlings è vicino all’azzurro ma non riesce a completare il sorpasso. -18′ Sta calando alla distanza il ritmo di, il quale sta per essere ripreso anche da Herlings e Febvre. -19′ Apparentemente in difficoltà Herlings, il quale sta per essere attaccato anche da Febvre. Nel frattempoha raggiunto e superato il nostroin testa alla gara. -21′passa Herlings e si porta in seconda piazza a 2″2 dalla vetta! Gajser è staccato di 5″3 ...

