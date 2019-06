Bambini presi a bastonate | Così impari il Corano

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Marco Gemelli Arrestati due maestri: le vittime, tra i 7 e i 17 anni, punite se dimenticavano di recitare le sure Pisa Formalmente erano educatori di un doposcuola islamico allestito in un appartamento, ma di fatto non esitavano a picchiare con delle mazze i ragazzini non appena questi dimenticavano come recitare a memoria le sure del. Due «maestri» sono stati arrestati dalla polizia ieri mattina a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, con l'accusa di maltrattamenti su minori. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, che avevano installato delle telecamere nascoste nell'appartamento ma non hanno riscontrato evidenti indottrinamenti antioccidentali, le violenze andavano avanti da qualche tempo. La scuola di religione era stata improvvisata nel centro della città, in via Michelangelo, e ospitava il venerdì e il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 8 ...

