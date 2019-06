Anticomunista e cattolico Perciò la critica lo snobbò

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Paolo Scotti Fu partigiano, ma non «rosso». E così l'intellighenzia italiana malsopportò la sua opera. Adorata all'estero Paolo Scotti Osteggiato, insultato. Sarà il destino dei veri geni; ma com'è possibile che uno dei maestri del nostro '900 sia stato così incompreso proprio dall'intellighenzia del suo Paese? Semplice. «Perché eroriassunse tempo fa Zeffirelli al Giornale - E perché credo in Dio». Coraggioso nel denunciare gli orrori del marxismo; orgoglioso nel proclamare la speranza cristiana. Quanto bastava per aizzare intellettuali ultrasnob e servi sciocchi della dittatura marxista che ingabbiava la cultura nazionale. «I comunisti mi odiavano perché non mi accodavo ci disse il regista - Essere dei loro significava avere vita e carriera protetti. E io l'ho pagata cara. Per questo ho fatto carriera soprattutto all'estero. Contro di me negli anni '70 ...

