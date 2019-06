Rimpasto di governo | Matteo Salvini vuole le teste Sergio Costa | Danilo Toninelli e

Governo - Toninelli e l’ipotesi di un Rimpasto : “Disponibile al passo indietro? Ho tanto lavoro da fare” : “Se sono disponibile a un passo indietro considerate le voci di rimpasto sul mio conto? Ho tanto lavoro da fare“. Taglia corto così Danilo Toninelli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo le indiscrezioni che si rincorrono da settimane sulla sua possibile sostituzione, considerate le tensioni con la Lega, dopo i rapporti di forza cambiati nel Governo tra M5s e Carroccio con il voto di Europee e amministrative. ...

Governo. Lunedì vertice Conte - Di Maio - Salvini : sul tavolo agenda di governo - nomine in Ue e ipotesi Rimpasto : Tutti e tre seduti allo stesso tavolo, come non succedeva da tempo, in un vertice in cui si incroceranno tre macrotemi: l’agenda di governo, il negoziato per le nomine in Ue e quel rimpasto che nessuno dice di volere apertamente ma che non appare un’ipotesi così remota. Si aprirà con il vertice convocato da Giuseppe Conte con Luigi Di Maio e Matteo Salvini la settimana nella quale è atteso l’inizio della seconda fase del ...

Sondaggi politici - gli italiani non vogliono tornare al voto ma chiedono un Rimpasto di governo : Un Sondaggio realizzato da Emg Acqua per la Rai evidenzia le opinioni degli italiani sull'attuale fase di instabilità politica del governo. Secondo gli elettori l'esecutivo deve andare avanti, evitando elezioni anticipate. Allo stesso tempo, però, gli intervistati ritengono che si debba procedere con un rimpasto dei ministri e dei sottosegretari.Continua a leggere

Giorgetti sfida Draghi sui minibot. E Salvini evoca il Rimpasto di governo : I minibot «sono una delle soluzioni». L'uno-due di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti è un messaggio diretto a Mario Draghi. Il presidente della Bce solo ieri ha bocciato...

Governo - Salvini evoca il Rimpasto. E Giorgetti sfida Draghi sui minibot : I minibot «sono una delle soluzioni». L'uno-due di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti è un messaggio diretto a Mario Draghi. Il presidente della Bce solo ieri ha bocciato...

Governo - Salvini evoca il Rimpasto : “Se serve squadra più compatta e revisione del contratto io sono disponibile” : Cambiamenti all’orizzonte nel Governo. L’ipotesi rimpasto non è più un tabù neanche per Matteo Salvini. Dopo il risultato delle Europee, il leader della Lega è andato ripetendo che userà “questi voti per cambiare le regole dell’Ue, non per chiedere posti in più a Roma”, come ha ribadito anche oggi a Pomeriggio Cinque. Nel salotto di Barbara D’Urso però ha anche aggiunto che “se ci fosse necessità di una ...

Alessandro Di Battista - Luigi Di Maio provoca Matteo Salvini : Rimpasto - lo vuole portare al governo : Non lo fa certamente per bontà d'animo né per generosità,ma Luigi Di Maio vuole imbarcare Alessandro Di Battista nel rimpasto di governo per salvare la sua poltrona. L'obiettivo del vicepremier grillino infatti è che il governo duri. Possibilmente per tutta la legislatura. E questo a costo di regala

Il Rimpasto di governo potrebbe riguardare Toninelli - Trenta e Grillo : Dopo la telefonata di alcuni giorni fa, ieri anche l'incontro. Un'ora. Per guardarsi negli occhi e ricominciare a parlarsi. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono rivisti. Per discutere di tasse e di Europa, per avvisare un dialogo costruttivo ma senza sconti. Così, nella linea dura con Bruxelles, M5s e Lega rinserrano i ranghi. Ufficialmente “di rimpasto non vogliono parlare, ma hanno avviato la riflessione su alcuni cambi nel governo con ...

Governo - Di Maio : 'Nessun RimpastoGaravaglia? Spero passo indietro' : Su Fca-Renault "la Francia non ha fatto una bella figura". L'interventismo di Stato ha provocato il fallimento dell'operazione" Segui su affaritaliani.it

Elezioni anticipate 2019 o Rimpasto di governo - cosa potrebbe accadere : Elezioni anticipate 2019 o rimpasto di governo, cosa potrebbe accadere Le parole di Conte nella conferenza stampa a Palazzo Chigi lasciano intendere che ci troviamo di fronte a un momento decisivo, per l’esecutivo giallo-verde. Dopo un lungo preambolo nel quale il primo ministro ha sviscerato dati e dettagli di questo primo anno di governo carioca, ha rimarcato l’importanza di procedere con la cosiddetta “fase 2”. ...

Conferenza stampa Conte : dimissioni o Rimpasto di governo - le ipotesi : Conferenza stampa Conte: dimissioni o rimpasto di governo, le ipotesi C’è grande attesa per la Conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, che si presenterà nel pomeriggio – per le 18:15 – a Palazzo Chigi. Sono giorni concitati e decisivi per il governo. Si è parlato di rimpasti, di “fase 2” del governo giallo-verde o di crisi dell’esecutivo. Per ora, c’è la certezza che il primo ministro non ha ...

Conferenza stampa Conte : dimissioni o Rimpasto di governo - le ipotesi : Conferenza stampa Conte: dimissioni o rimpasto di governo, le ipotesi Le chiama scorie da campagna elettorale, quasi ad indicare un fisiologico strascico di tensione post elettorale. Eppure la situazione sembra essere un po’ più complicata di così se il premier Giuseppe Conte ha deciso di indire una Conferenza stampa per lunedì 3 giugno, in cui fare il punto sullo stato di salute del governo. “Intendo fare il punto della situazione: ...

Governo - ipotesi Rimpasto. Il messaggio di Salvini al M5s : “Non chiedo niente - ma su ambiente e Difesa ci sono problemi” : Ora che il problema del viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi è rimosso dal tavolo, Matteo Salvini non accelera solo sui temi più leghisti del contratto di Governo. Ma comincia a far traballare anche le poltrone di qualche ministro con cui non è entrato in grande sintonia. “Rimpasto” sarà anche una parola e una pratica da Prima Repubblica, come ripete il leader del Carroccio, ma nella pratica l’incasso appare più vicino anche ...

Emilio Carelli - il siluro al governo dal big grillino : "Possibile un Rimpasto" : Alla fine dell'assemblea dei Parlamentari M5s all'alba, il mantra di tutti i grillini che si sono concessi ai microfoni dei giornalisti recitava lo stesso ritornello: "Il governo è stabile". La linea dettata dai vertici grillini è di non fare neanche un cenno alla crisi di governo, che potrebbe apri