OnePlus 7 Pro balza in vetta alla top 10 Global di AnTuTu Benchmark di maggio 2019

Selezioni aperte per il prossimo OnePlus Open Ears Forum : ecco come candidarsi : Si svolgerà ad Amsterdam il prossimo OnePlus Open Ears Forum, l'appuntamento in cui l'azienda incontra una parte degli utenti per ascoltarne il feedback L'articolo Selezioni aperte per il prossimo OnePlus Open Ears Forum: ecco come candidarsi proviene da TuttoAndroid.

L’ultima versione di GravityBox è arrivata - con fix soprattutto per OnePlus 7 e 7 Pro : La versione 9.1 di GravityBox risolve moltissimi bug su OnePlus 7 e 7 Pro e migliora un paio di traduzioni su tutti gli smartphone. L'articolo L’ultima versione di GravityBox è arrivata, con fix soprattutto per OnePlus 7 e 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Ecco come abilitare i 90 Hz di OnePlus 7 Pro in ogni applicazione : Grazie ad un comando ADB è possibile forzare su OnePlus 7 Pro il refresh rate di 90 Hz su ogni applicazione: attenzione però all'aumento dei consumo della batteria! L'articolo Ecco come abilitare i 90 Hz di OnePlus 7 Pro in ogni applicazione proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 e 7 Pro - Xiaomi Mi 9 e lampadine e scooter Xiaomi scontatissimi per la festa di metà anno : Entra nel pieno la mega vendita di metà anno di Gearbest con numerosi sconti, alcuni validi a partire dalle 18:00 italiane. L'articolo OnePlus 7 e 7 Pro, Xiaomi Mi 9 e lampadine e scooter Xiaomi scontatissimi per la festa di metà anno proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro in edizione limitata Almond sarà disponibile dal 25 giugno a 759 euro : Tra le colorazioni di OnePlus 7 Pro presentate nel corso dell'evento londinese del mese scorso si è fatta notare quella denominata Almond L'articolo OnePlus 7 Pro in edizione limitata Almond sarà disponibile dal 25 giugno a 759 euro proviene da TuttoAndroid.

L’ultima beta HydrogenOS di OnePlus 7 Pro aggiunge un nuovo gesto per il pulsante “indietro” : Dopo il recente lancio di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, la società si è impegnata a rilasciare aggiornamenti software che correggono i vari bug che accompagnano una nuova versione. L'ultimo update di HydrogenOS aggiunge un nuovo gesto che consente di tornare indietro scorrendo da uno dei tre lati dello schermo (destro, sinistro o inferiore) rendendo la navigazione più comoda. L'articolo L’ultima beta HydrogenOS di OnePlus 7 Pro aggiunge un ...

Gli sfondi animati di OnePlus 7 Pro 5G sono disponibili per il download : OnePlus 7 Pro 5G è stato recentemente lanciato nel Regno Unito e gli sfondi live per questa variante sono stati estratti dall'immagine di fabbrica e ora sono pronti per essere scaricati. L' APK può essere installato solo su dispositivi OnePlus che eseguono OxygenOS basato su Android 9 Pie, tuttavia è possibile estrarre il file .mp4 dall'APK per utilizzarlo anche su altri dispositivi. L'articolo Gli sfondi animati di OnePlus 7 Pro 5G sono ...

Arriva OxygenOS 9.5.7 su OnePlus 7 Pro con ben 14 novità : Nelle scorse ore il team di OnePlus ha annunciato di avere dato il via al rilascio dell'aggiornamento ad OxygenOS 9.5.7 per OnePlus 7 Pro. Ecco le novità L'articolo Arriva OxygenOS 9.5.7 su OnePlus 7 Pro con ben 14 novità proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 - Mi 9 SE e OnePlus 7 Pro in offerta lampo a prezzi da paura : OnePlus 7 Pro (8-256 GB), Xiaomi Mi 9 SE e Xiaomi Mi Band 3 sono in offerta lampo a prezzi mai visti finora, impossibile non approfittarne L'articolo Xiaomi Mi Band 3, Mi 9 SE e OnePlus 7 Pro in offerta lampo a prezzi da paura proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli smartphone più potenti di maggio per Master Lu : OnePlus 7 Pro è in testa : OnePlus 7 Pro si piazza in testa alla classifica Master Lu degli smartphone più performanti di maggio, seguono ZTE Axon 10 Pro e OnePlus 7. L'articolo Ecco gli smartphone più potenti di maggio per Master Lu: OnePlus 7 Pro è in testa proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 e 7 Pro ricevono la OxygenOS 9.5.4 e la OxygenOS 9.5.5 - ecco tutte le novità : Rilasciata la Oxygen OS 9.5.4 per OnePlus 7 e la OxygenOS 9.5.5 per OnePlus 7 Pro con varie novità e miglioramenti di sistema. L'articolo OnePlus 7 e 7 Pro ricevono la OxygenOS 9.5.4 e la OxygenOS 9.5.5, ecco tutte le novità proviene da TuttoAndroid.

Problemi ghost touch su OnePlus 7 Pro : soluzioni temporanee e definitive : Il ghost touch continua ad imperversare in riferimento al OnePlus 7 Pro, che, come discusso ieri in questo articolo dedicato, si è attestato solo settimo nella classifica AnTuTu di maggio 2019. Nell'attesa di ricevere a partire dalle prossime settimane, come si evince dal forum ufficiale della società cinese, l'aggiornamento contenente il fix definitivo al disturbo (che il produttore si sta premurando di realizzare non prima di averne ...

Lo schermo di OnePlus 7 Pro fa cilecca - ma c’è un fix software in arrivo : Continuano i problemi allo schermo di OnePlus 7 Pro che dopo il ghost touch ha problemi a recepire i tocchi sulla parte superiore, sugli angoli più precisamente. Ma OnePlus promette già che è in arrivo un aggiornamento software in grado di sistemare il tutto. L'articolo Lo schermo di OnePlus 7 Pro fa cilecca, ma c’è un fix software in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Lo schermo di OnePlus 7 Pro fa cilecca - ma c’è una cura in arrivo via software : Continuano i problemi allo schermo di OnePlus 7 Pro che dopo il ghost touch ha problemi a recepire i tocchi sulla parte superiore, sugli angoli più precisamente. Ma OnePlus promette già che è in arrivo un aggiornamento software in grado di sistemare il tutto. L'articolo Lo schermo di OnePlus 7 Pro fa cilecca, ma c’è una cura in arrivo via software proviene da TuttoAndroid.