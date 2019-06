Napoli | si è ucciso il prof del liceo Vico indagato per molestie a studentesse

Napoli - si è ucciso il professore del liceo Vico indagato per abusi su studentesse : Si è tolto la vita il professore del lico Vico di Napoli accusato di moleste sessuali nei confronti di due studentesse. Il docente era agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Quarto....

Napoli - commerciante ucciso da crollo cornicione. L’amico che lo ha soccorso : “Ambulanza dopo quasi un’ora e mezza” : Drammatica testimonianza a Radio Crc sulla tragica morte di Rosario Padolino, il commerciante 66enne ucciso dal crollo di un cornicione in via Duomo, a Napoli. Maurizio Palma, amico della vittima e presidente dei residenti di via Duomo, racconta quei terribili attimi: “Dovevamo andare a prendere un caffè, lui si è incamminato prima di me e all’improvviso si è fermato a guardare i lavori. dopo due secondi ho visto alzarsi un mare di ...

Ucciso dal crollo a Napoli - la figlia : «Non faremo sconti ai colpevoli» : La disperazione è incontenibile, lo choc abissale, le lacrime scendono dagli occhi per conto loro. Eppure Rossella Padolino, fashion blogger di trent?anni, dimostra dignità,...

Un pezzo di cornicione ha colpito e ucciso un uomo a Napoli : Un uomo ha perso la vita a Napoli per le ferite riportate dal distacco di un cornicione. Il pezzo apparteneva a un balcone situato al quinto piano di un palazzo in via Duomo, nel centro storico del capoluogo partenopeo. La vittima, un 66 enne del quartiere Stella, è morto poco dopo le 12.30 nel pronto soccorso del Cto, ospedale collinare. Rosario Patolino, questo il suo nome, gestiva un negozio di ...

Al Teatro San Carlo di Napoli hanno ucciso l’acustica. Maestro Muti - faccia qualcosa! : La cecità morale, per dirla con Zygmunt Bauman, è pericolosa quanto la responsabilità civile. Alla quale misi consenta di aggiungere la “sordità” di timpano e di coscienza di chi ha eseguito i lavori di ristrutturazione. Che partirono sotto lo strombazzamento mediatico di Salvo Nastasi che – come ha scritto Paolo Isotta, integerrimo critico musicale – nominò se stesso Commissario dal Teatro San Carlo dal 2007 al 2011. Qualche giorno ...

Napoli - uomo ucciso vicino a scuola davanti al nipotino : sette arresti : Immediata la risposta dello Stato dopo l?ennesimo episodio di violenza cittadina, culminato nel ferimento - in piazza Nazionale - di una bambina di soli quattro anni. Napoli, bambina ferita...

Napoli - la confessione choc del nipote del boss : «Sì - ho costretto Vincenzo a scavarsi la fossa e l'ho ucciso» : Ha preso la parola e ha confessato. «Sì, è vero, sono stato io... l?ho fatto perché ho perso la testa, giravano troppe chiacchiere sul conto della mia famiglia....

Napoli - commerciante ucciso dal figlio : i parenti sfasciano il Loreto Mare : Non è bastata l'assurdità della morte di Vincenzo Cardone, 53 anni, il commerciante del quartiere Poggioreale ucciso dal figlio Alfredo, 31 anni, dopo una lite per futili motivi conclusasi con Alfredo ...

Uomo di 53 anni ucciso a Napoli con una coltellata. Fermato il figlio : Napoli, 27 apr., askanews, - A Napoli la polizia sta ancora indagando sulle cause che hanno portato alla morte di Vincenzo Cardone, il 53enne, incensurato, titolare di un supermercato ucciso con un ...

Napoli - lite nel supermarket : proprietario accoltellato alla gola e ucciso dal figlio : di Melina Chiapparino - Un uomo di 53 anni, Vincenzo Cardone, incensurato, è stato ferito con una alla giugulare ed è morto nell'ospedale Loreto Mare di Napoli. Il fatto è accaduto all'interno del ...

Napoli. Poggioreale : Vincenzo Cardone ucciso dal figlio nel loro Maxi Sidis : Omicidio a Napoli. Un uomo di 53 anni è stato accoltellato alla gola dal figlio nel supermarket Maxi Sidis di

Napoli. Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Cardito : 'Le maestre sapevano delle violenze' : ... un orco manesco e insofferente, di una madre inesistente la quale lascia fare senza alzare un dito, di un padre naturale colpevolmente assente, indifferente alle creature che ha messo al mondo...'. ...