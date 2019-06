Mazzate a bimbi per insegnare il Corano

Due "maestri di" sono stati arrestati a Pisa per maltrattamenti su minori. I due perpicchiavano con delle mazze gli studenti di età compresa tra i 7 e i 17 anni. La "scuola" era allestita in un appartamento. Indagata a Santa Croce sull' Arno anche una terza persona, membro di una associazione culturale islamica senegalese. La polizia non ha riscontrato nell'insegnamento indottrinamenti antioccidentali.(Di sabato 15 giugno 2019)