Cyberpunk 2077 | CD Projeckt assicura che non ci saranno periodi di crunch

(Di sabato 15 giugno 2019) Dopo un'esplosiva presentazione didurante l'E3 di Losa Angeles, il boss di CD Projekt Red boss Marcin Iwiński ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del controverso(ovverodi stress e ore lavorative extra che a volte gli sviluppatori devono affrontare), dichiarando che lo sviluppo dine sarà esente.Come riporta Kotaku, ecco le dichiarazioni di Iwiński:"Non possiamo mai essere sicuri al 200% che non cimomenti di pressione, ma il nostro management è attualmente al lavoro per far si che le persone stiano bene. I piani di produzione vengono discussi con le persone ed ovviamente dobbiamo fissare una data di uscita per il progetto. Uno sviluppo puà durare in eterno perché si possono sempre apportare migliorie, quindi la data di uscita è molto importante. La pianificazione è essenziale e deve tener conto di molte ...

