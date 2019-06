Amanda in lacrime a Modena | «Guede uccise Meredith | io non sono un mostro»| Video

corriere

(Di sabato 15 giugno 2019) La 32enne americana ospite al Festival della Giustizia Penale, a 4 anni dalla assoluzione nel delitto Kercher: «Ho paura di essere accusata, molestata e derisa - dice - Tanti pensano che sia pazza a tornare, ma per me l’Italia è una casa»

