Tentata truffa e falso | Ornella Muti condannata in Cassazione

(Di venerdì 14 giugno 2019) L'attrice aveva cancellato uno spettacolo a Pordenone per motivi di salute, ma, in realtà, era a una cena di gala in Russia con Putin e Kevin Costner

