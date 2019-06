Roma | ritiro estivo a Pinzolo dal 29 giugno al 7 luglio

Europei Under 21 - Di Biagio convoca 26 calciatori per il pre-ritiro di Roma : L’Under 21 si avvicina per la Fase finale di UEFA EURO Under 21-Italia 2019 ed l ct Luigi Di Biagio ha convocato oggi 26 Azzurrini per un pre ritiro in programma a Roma, i calciatori impegnati ai playoff di Serie C si aggregheranno al gruppo al termine delle gare. Il raduno è previsto per mercoledì 29 maggio (ore 12.30) sino a sabato 8 giugno presso il Centro Sportivo SS Lazio di Formello (RM), giovedì la lista ufficiale. L’elenco ...