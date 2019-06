Palpeggia un' agente | liberato E aggredisce altre due donne

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Stefano Vladovich Finlandese di 28 anni, con problemi psichici, rilasciato da una pm: "Fatto di lieve entità". Poi il nuovo arrestouna poliziotta, viene fermato per abusi sessuali. Il pm Valentina Salvi, però, lo scarcera. Secondo il magistrato un fatto «tenue», di lieve entità. L'uomo, un finlandese di 28 anni, Darku Koku Asare Lauri, viene fermatodue volte in meno di 24 ore. La prima con un coltello in mano, l'altra con un bastone. E sempre nello stesso luogo, alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia. Senza documenti, con l'arma in mano, l'uomo si fa ammanettare. Viene portato in questura e il giudice lo denuncia a piede libero «per possesso ingiustificato di strumenti atti a offendere». Questo accade mercoledì sera. L'uomo torna in stazione, ieri mattina gli agenti della polfer lo bloccano con un bastone in mano. Che fare? «In ragione dell'apparente ...

