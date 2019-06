James Rodriguez Juventus | la svolta | “Lui alla Juve? CR7 lo ha chiamato”

Calciomercato - la bomba di Matthäus : “James Rodriguez alla Juve - lo vuole Cristiano Ronaldo” : “James Rodriguez? Secondo me andrà alla Juventus. E’ molto vicino a Cristiano Ronaldo e mi ha detto che è in contatto con lui e che CR7 lo vuole a Torino”. Sono le importanti dichiarazioni di Lothar Matthäus parla dell’attaccante colombiano finito nel mirino di diversi club del campionato di Serie A. Nel corso di una intervista ad ‘AS’, l’ex centrocampista di Bayern Monaco e Inter ha dato ...

Calciomercato Napoli : per James Rodriguez Adidas è disposta a pagare il 20% dell'ingaggio : Il Calciomercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto ad entrare nel vivo e, secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Marca, nella trattativa per portare il forte trequartista colombiano James Rodriguez alla corte di Carlo Ancelotti sarebbe pronta a intervenire Adidas, disposta a pagare parte dell'ingaggio del calciatore. Gli azzurri non avrebbero problemi a pagare l'intero stipendio del 28enne sudamericano, ma nonostante ciò ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “Si va verso il prestito con obbligo e piano presenze”. Le ultime : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Si va verso il prestito con obbligo e piano presenze”. Le ultime Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Si va verso il prestito con obbligo e piano presenze”. Le ultime. La trattativa entra sempre più nel vivo e si indirizza verso una felice conclusione. O almeno è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni fornite dall’ edizione odierna de Il Mattino. I Blancos, dopo spese ...

Marca : Adidas pronta a pagare il 20% dell’ingaggio di James Rodriguez : Non sembra più costituire un problema, per il Napoli, l’ingaggio di James Rodriguez. Secondo quanto afferma Marca, a pagare una parte dei 6,5 milioni di euro a stagione previsti per il colombiano potrebbe essere Adidas. “L’azienda tedesca si prenderà carico del 20% dell’ingaggio della stella colombiana mentre indosserà la maglia del Napoli”. James Rodriguez è una superstar dei social, quarto al mondo dopo Ronaldo, ...

Cambio modulo Napoli - Il Mattino : “Due opzioni spiegano perché si punta su Lozano e James Rodriguez” : Cambio modulo Napoli, Il Mattino: “Due opzioni spiegano perché si punta su Lozano e James Rodriguez” Cambio modulo Napoli, Il Mattino: “Due opzioni spiegano perché si punta su Lozano e James Rodriguez”. Stando ai rumors ed alle trattative, non vi è dubbio che Ancelotti pensa ad un Cambio modulo per la prossima stagione. La ricerca di un fantasista ed un esterno offensivo lasciano pensare ad alcune soluzioni tattiche ...

Insigne-Psg - Gazzetta : “Arrivata la maxi offerta al Napoli. E su James Rodriguez…” : Insigne-Psg, Gazzetta: “Arrivata la maxi offerta al Napoli. E su James Rodriguez…”. La vetrina della Nazionale ha acceso i riflettori sull’ attaccante azzurro, da Parigi è infatta arrivata l’ offerta per il numero 24 azzurro da parte del Paris Sain Germain. Un’ offerta che al momento è però lontana dalla valutazione fatta dal patron partenopeo Aurelio De Laurentiis. L’ edizione odierna de ‘La ...

RepNa : il pressing di Ancelotti e James Rodriguez fa breccia sul Real : Al contrario di quanto afferma la Gazzetta, che parla di frenata per James Rodriguez, filtra più ottimismo per la trattativa dalle pagine di Repubblica Napoli. De Laurentiis ha dato il via libera ad Ancelotti per l’assalto al colombiano. Ancelotti ha splendidi rapporti con il giocatore, che, d’altra parte, ha già manifestato l’intenzione di ricongiungersi al tecnico, che lo ha allenato già nel Real e al Bayern, anche a ...

Frenata per James Rodriguez - il Real chiede 55 milioni : Brusca Frenata per James Rodriguez. Dopo che ieri sembrava praticamente fatta con As che riportava le voci dalla Spagna per cui tutti gli indizi lasciavano pensare a Napoli e il presidente De Laurentiis che aveva personalmente telefonato a Florentino Perez per chiudere l’affare. Oggi si raffredda la pista, dalla Spagna il presidente del Real fa sapere che non ha intenzione di fare sconti sul calciatore e che si parte da una base di 55 ...

Bucchioni : “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez : Bucchioni: “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez” Bucchioni: “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez”. Grandi manovre, quindi, in Serie A. L’ex tecnico del Napoli, siederà sulla panchina bianconera, mentre il Napoli prova il colpo grosso con l’attaccante del Real Madrid. Ne parla Enzo Bucchioni nel suo editoriale per ...

Ma questo James Rodriguez - poi - dove lo mettiamo? : Il Napoli liquido e l’uomo ideale Prima che arrivi o non arrivi, possiamo ancora divertirci a immaginare dove giocherebbe James Rodriguez nel Napoli di Ancelotti, aspettando di dividerci su quale sarà la posizione sbagliata in cui verrà schierato. Il dibattito popolare è pressoché certo, in considerazione del fatto che James è stato utilizzato in quattro ruoli differenti nel Real 2014/15 di Ancelotti e addirittura in sei nel Bayern 2017/18 ...

AS - James Rodriguez al Napoli : “Ancelotti lo vuole a tutti i costi! L’entourage conferma - si tratta sulla formula” : Ancelotti vuole fermamente James Rodriguez Secondo quanto riferito dall’entourage di James Rodriguez ad AS, Ancelotti vuole a tutti i costi il giocatore. Come dimostra il titolo in primo piano sulla homepage dell’autorevole quotidiano spagnolo AS: “Ancelotti è pazzo di James Rodriguez”, arriva anche la conferma delL’entourage del colombiano Il sì di James è già arrivato, adesso – continua il quotidiano ...

AS : “Per James Rodriguez tutte le strade portano a Napoli” : “Ancelotti va matto per James”. Questa la risposta, riportata da AS, dell’entourage di James Rodriguez. Del resto James e Carlo sono due vecchie conoscenze fin dai tempi del Real, e adesso, come riporta nell’edizione online il giornale, “l’allenatore di Reggiolo lo considera un rinforzo chiave per la prossima stagione e ha già ottenuto il ‘sì’ convinto del fantasista colombiano“ La trattativa è già ...