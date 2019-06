Inter | il grande colpo a centrocampo potrebbe essere Eriksen

Basket – Olimpia Milano Interessata ad Awudu Abass : Ettore Messina è un suo grande estimatore : L’Olimpia Milano interessata al ritorno di Awudu Abass: il nuovo coach, Ettore Messina, lo ha già allenato in Nazionale ed è un suo grande estimatore Dopo la separazione con Simone Pianigiani, l’Olimpia Milano ha affidato la panchina della squadra a Ettore Messina. L’ex CT della Nazionale ha segnalato il nome di Awudu Abass come possibile rinforzo per il roster. Messina conosce bene il giocatore di Brescia, convocato più ...

Grande Fratello 2019 pagelle e vincitore/ I top e i flop dell'Intera stagione : Grande Fratello 2019, Martina Nasoni ha vinto la finale. Andiamo a scoprire la classifica dell'ultima puntata e i top e i flop dell'intera stagione.

FRANCESCA DE ANDRÉ/ Finale a rischio : Interviene la redazione - Finale Grande Fratello - : FRANCESCA De ANDRÉ in crisi al Grande Fratello 2019. Non solo viene accusata di bestemmiare, ma deve anche assolvere un compito arduo. Sarà eliminata al televoto?

Mediaset crea "MFE-MediaForEurope" - nuovo polo televisivo Internazionale | Pier Silvio Berlusconi : "Da un'eccellenza italiana una grande sfida europea" | Marina Berlusconi : "Orgoglio Fininvest" : I Cda di Mediaset e Mediaset España hanno deliberato la fusione delle due società nella holding che avrà sede in Olanda, residenza fiscale in Italia e sarà quotata alle Borse italiana e spagnola. Il presidente Fininvest, Marina Berlusconi: "Giorno da ricordare, primo passo verso un broadcaster paneuropeo"

Mediaset crea "MFE-MediaForEurope" - nuovo polo televisivo Internazionale |Pier Silvio Berlusconi : "Da un'eccellenzaitaliana una grande sfida europea" : I Cda di Mediaset e Mediaset España hanno deliberato la fusione delle due società nella holding che avrà sede in Olanda, residenza fiscale in Italia e sarà quotata alle Borse italiana e spagnola

Mediaset crea "MFE-MediaforEurope" - nuovo polo televisivo Internazionale |Pier Silvio Berlusconi : "Da un'eccellenzaitaliana una grande sfida europea" : I Cda di Mediaset e Mediaset España hanno deliberato la fusione delle due società nella holding che avrà sede in Olanda, residenza fiscale in Italia e sarà quotata alle Borse italiana e spagnola

Bergomi su Conte : “è un grande colpo ma l’Inter non è la Juve” : “Conte all’Inter e’ un grande colpo”. Sono le dichiarazioni dell’ex capitano nerazzurro, Beppe Bergomi, a margine della presentazione del palinsesto estivo di Sky Sport. “Conte e’ un grande professionista, me ne parlano tutti un gran bene. Pirlo in assoluto e’ quello che mi ha raccontato le cose migliori, ovvero che si sarebbe buttato nel fuoco per lui – ha spiegato lo “Zio” ...

Grande Fratello - Francesca non crede all'Interesse di Gennaro : 'Ha calcolato tutto' : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono resi protagonisti di un duro diverbio dopo la diretta di lunedì 3 giugno. La gieffina ha accusato il collega di avere sfruttato a suo vantaggio la gelosia verso Taylor Mega e gli ha rivolto inascoltabili appellativi. Non solo: ha rovesciato il cibo che in quel momento Gennaro teneva in mano ed è apparsa furiosa, minacciando di abbandonare il programma prima della finalissima. Non è stato un Grande ...

De Luca : “Da Conte Intervento di grande dignità”. E scherza su Salvini : “Ho dimenticato rosario e giubbino Michelin” : “Vi chiedo scusa, perché volevo venire qui con un rosario in mano, con un crocifisso e col giubbino Michelin ma li ho lasciati a casa. Faccio ancora fatica ad adeguarmi allo stile Salvini, il ‘Neanderthal style’“. Apre così il suo intervento all’assemblea pubblica dell’Unione industriali di Napoli, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che in 20 minuti ha esposto tutte le falle del Paese, ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè brutalizzata da Malgioglio : costretta a Intervenire la D'Urso : Una puntata accesa, quella del Grande Fratello in onda su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Una puntata in cui ancora al centro dell'attenzione c'erano Francesca De Andrè e le sue tribolazioni sentimentali. E la De Andrè è stata anche vittima di un durissimo attacco da parte di Cristiano Malgiogl

Inter - Stankovic : “Conte è un grande allenatore. Spalletti ha centrato l’obiettivo” : Le parole dell’ex centrocampista dell’Inter, Dejan Stankovic, ai microfoni di Sky Sport 24, su Spalletti e sull’arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra: “Non sono qui a dare giudizi, non lavoro per l’Inter, sono il primo tifoso di questa squadra e se parliamo di Spalletti e Conte parliamo di due grandi allenatori”. “Spalletti ha centrato l’obiettivo Champions, poi come mi diceva sempre ...

La missione di Conte : (ri)fare grande l’Inter : Conte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte arriva all'InterConte ...

Panchina Inter - Tronchetti Provera : “Conte grande allenatore” : Panchina Inter – L’Inter ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, adesso è arrivato il momento di programmare la prossima stagione. L’ad dello storico sponsor e tifoso dell’Inter, Marco Tronchetti Provera, a margine del Festival dello Sviluppo Sostenibile a Milano, ha parlato del club nerazzurro: “Siamo in Champions!” Ai giornalisti che gli chiedevano cosa pensi del possibile arrivo di ...

Grande Fratello 2019 - Cristiano Intervista Malgioglio : “Adoro la mia pelle burrosa come Sharon Stone. Il mio portafortuna? Me l’hanno sequestrato” : Divertissement di primavera: Cristiano Malgioglio intervista se stesso perché, dice, “ho fatto centinaia di interviste in vita mia, quello che mi manca è averne una dove mi fanno domande che non mi hanno mai fatto”. Cristiano è appena arrivato, trafelato e felice come una cinciallegra, da Istanbul, con una borsa piena di libri che mi fa vedere. Di questi, due mi colpiscono molto: Donne che amano troppo e Incesto di Anaïs Nin. La sua ...