Intensa attività vulcanica e alte temperature | crisi di biodiversità sulla Terra durante

Intensa attività di controllo presso stazioni ferroviarie : 3 arresti tra Termini e Tiburtina : Roma – Tre arresti, 4.704 identificati, 15 denunciati, 125 pattuglie impiegate a bordo treno per 263 treni scortati, 16 contravvenzioni amministrative di cui 3 contestate in materia ferroviaria. È il bilancio dell’attivita’ messa in campo dal personale della polizia ferroviaria del compartimento per il Lazio nel corso della settimana scorsa con l’impiego su tutto il territorio regionale di 637 pattuglie. Gli agenti della ...