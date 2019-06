Golf – US Open | Justin Rose al comando dopo il primo giro | Francesco Molinari subito

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) Tutti i big sono in buona posizione con Koepka sedicesimo e Woods ventottesimo, Paratore invece oltre metà classifica, ottavo con 68 (-3) colpi,in alta classifica nel 119° US, il terzo major stagionale che si sta svolgendo sul percorso del Pebble BeachLinks (par 71), a Pebble Beach in California. Big al proscenio:è al vertice con 65 (-6), e Rickie Fowler e Xander Schauffele sono alle sue spalle con 66 (-5) insieme a Louis Oosthuizen e ad Aaron Wise. E’ oltre metà classifica Renato Paratore, al debutto in un major, 116° con 75 (+4). LaPresse/PA Un poco indietro, ma tutti in grado di recuperare gli altri candidati al titolo, a iniziare da Brooks Koepka, numero uno mondiale e campione in carica a caccia della tripletta, 16° con 69 (-2), il qualeun grande inizio (4 birdie in sei buche) è sceso di ritmo (un birdie, tre bogey). ...

