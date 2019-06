Forte scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia | epicentro a Tolmezzo | paura da Udine

Cile : Forte scossa di terremoto a largo di Coquimbo : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 giugno 2019, esattamente alle 02.19 italiane (corrispondenti alle 21.19 di ieri all'epicentro), nell'oceano Pacifico orientale a largo del...

Terremoti - Forte scossa in Cile : 5.48 Un terremoto di magnitudo 6.4 ha scosso la costa pacifica del Cile alle 20.19 ora locale (le 2.19 di notte in Italia) Non ci sono notizie di vittime o danni. L'U.S. Geological Survey ha precisato che il sisma si è verificato a una profondità di 10 km con epicentro a 72 km a ovest di Coquimbo, sotto l'oceano.Non c'è stato allerta tsunami. Il Cile si trova sul cosiddetto 'anello di fuoco' ed è uno dei paesi del mondo più soggetti a ...

Terremoto in Toscana : scossa avvertita a Forte dei Marmi e Pietrasanta - scuole evacuate in Versilia : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km nordovest da Forte dei Marmi (LU) alle 12:22:54, ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Massa, Carrara, La Spezia, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Lucca, Viareggio, Santo Stefano di Magra, Sarzana (dati “Hai Sentito il Terremoto”). Non ci sono state al momento segnalazioni di ...

Albania : Forte scossa di terremoto all'alba - avvertita in Puglia : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 1 giugno 2019, esattamente alle 06.26, sulla penisola balcanica centrale, esattamente in Albania. Stando ai dati giunti dai sismografi dei più...

Forte scossa di terremoto a El Salvador [LIVE] : Una Forte scossa di terremoto magnitudo 6.6 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 09:03 UTC (11:03 ora italiana, 03:03 ora locale) al largo di El Salvador, in America Centrale. L’INGV ha classificato l’evento con magnitudo 6.3. Il sisma è stato localizzato a 40 km sud dalla località di La Libertad. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte scossa di terremoto a El Salvador [LIVE] sembra essere il ...

Forte scossa di terremoto in Svizzera : paura a Losanna - Ginevra e in Francia [MAPPE e DATI] : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito stamattina, alle 10:48, la Svizzera occidentale, al confine con la Francia, con epicentro nel lago di Ginevra, molto vicino a Losanna. Sia a Losanna che a Ginevra la popolazione è scesa in strada impaurita. Al momento non sono segnalati danni. Seguiranno aggiornamenti Quando gli tsunami si verificano nei laghi: i casi storici in Svizzera, Italia e America L'articolo Forte scossa di ...

Terremoto in Calabria - sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia dopo la Forte scossa della notte [MAPPE] : Un vero e proprio sciame sismico sta interessando la Calabria meridionale dopo la scossa di Terremoto che stanotte all’1:31 ha scatenato il panico con migliaia di persone in fuga dalle loro abitazioni tra le Serre e la piana di Gioia Tauro dove il risentimento sismico della scossa principale (di magnitudo 3.6) ha raggiunto il 5° grado della scala Mercalli. Da quel momento si sono verificate molte altre scosse, l’ultima pochi minuti ...

Barletta - Forte scossa di terremoto in Puglia : paura e gente in strada - evacuate scuole : Momenti di paura questa mattina in Puglia, precisamente nella zona compresa tra Barletta e Bari, dove alle 10:13 è stata registrata una forte scossa di terremoto. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la scossa avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 3,7 e 4,2 gradi sulla scala Richter. Non si registrano fortunatamente danni a persone o cose, ma gli abitanti hanno avuto davvero ...

Terremoto - Forte scossa in Puglia : gente in strada e scuole evacuate. Epicentro a Barletta. Paura anche a Bari e Foggia : Altra scossa di Terremoto questa mattina al Centro-Sud: dopo l'evento sismico di questa mattina nelle Marche tra Fermo e Macerata, una forte scossa è stata avvertita intorno alle 10.13 di...

Terremoto - Forte scossa in Puglia : «Magnitudo 3.9» - epicentro vicino Barletta. Scuole evacuate e gente in strada a Bari e Foggia : Altra scossa di Terremoto questa mattina al Centro-Sud: dopo l'evento sismico di questa mattina nelle Marche tra Fermo e Macerata, una forte scossa è stata avvertita intorno alle 10.13 di...

Terremoto - Forte scossa in Puglia : «Magnitudo 3.9» - epicentro vicino Barletta : Altra scossa di Terremoto questa mattina al Centro-Sud: dopo l'evento sismico di questa mattina nelle Marche tra Fermo e Macerata, una forte scossa è stata avvertita intorno alle 10.13 di...

Forte scossa di terremoto in Puglia : panico a Barletta - scuole evacuate e gente in fuga : Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, 21 maggio 2019, intorno alle ore 10,13 in Piuglia, zona Barletta, Andria e Trani.Continua a leggere

Forte scossa di terremoto in Puglia avvertita fino in Albania : panico a Barletta - scuole evacuate e gente in fuga [LIVE] : Una Forte scossa di terremoto ha colpito la Puglia pochi minuti fa. Secondo i primi dati, la scossa s’è verificata alle 10:13 di stamattina e ha colpito la zona di Barletta. La scossa, di magnitudo 3.9 a 34.2km di profondità, è stata avvertita in tutta la Regione e in modo particolare a Barletta, Andria, Trani, Cerignola, Bisceglie, Corato, Molfetta. La scossa è stata avvertita persino a Bari e Foggia e in Basilicata, fino a Potenza. ...

Forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea - allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwpd 7.4 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 14:58:27 ora italiana (23:58:27 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il centro di monitoraggio USA del Pacifico ha diramato un’allerta tsunami per la Papua Nuova Guinea e le isole Salomone: “Sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di tsunami sono possibili lungo le coste entro i ...