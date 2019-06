Concorso Dsga | cresce l' attesa per le graduatorie dopo la preselettiva

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ilha chiuso la sua prima fase, quella dedicata alla prova. Tre giorni (11-12-13 giugno) durante i quali nelle scuole italiane adibite a sede d'esame i partecipanti hanno cercato di fare il miglior punteggio possibile per andare avanti in questa selezione. Cento domande a risposta multipla alle quali i candidati hanno dovuto rispondere in 100 minuti. Non un compito semplice, nonostante la pubblicazione della banca dati delle 4.000 domande possibili avvenuta venti giorni prima. Impossibile riuscire a superare questo scoglio senza un'adeguata preparazione di base. Indi dati ufficiali sulla partecipazione da parte del Miur, c'è da dire che i social sono una importante cartina al tornasole in tal senso. L'effettiva presenza in aula, a detta degli utenti dei vari social e dei forum dedicati, è stata circa del 50% rispetto al numero di candidati che avevano ...

