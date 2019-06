Basket | Finale Scudetto – Venezia si prende Gara-3 | Sassari crolla sotto i colpi di

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019)espugna il Palasport Roberta Serradimigni die si-3: lagunari in vantaggio 2-1 nellagrazie ai 22 punti di Austin Daye La vittoria ottenuta in trasferta mercoledì e il vantaggio del fattore campo potevano essere la giusta benzina per alimentare il fuoco dell’entusiasmo di, grande sorpresa deldi stagione della Serie A.-3 poteva essere lo spartiacque dellae perera dunque una partita da non sbagliare. Detto fatto. I lagunari hanno espugnato il Palasport Roberta Serradimigni diimponendosi 73-76 e riportandosi avanti nella Serie per 2-1.ringrazia i 22 punti di un super Austin Daye,si lecca le ferite in attesa di-4 nella quale proverà a ripartire dai 17 punti di Thomas e dai 15 di Pierre.L'articolosi-3:...

