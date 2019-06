Tria | Peppino e la malafemmina Europa

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Poi si fece ritorno alla lettera. Protocollata, affrancata e presto inviata. La suddetta doverosa missiva era addirittura certificata dall’orgoglio nazionale del “famo a capisse”. Lettera sopravvissuta, meglio, riportata in vita come strumento comunicativo, nonostante il sopraggiunto tempo delle email, da Giuseppe Conte, premier. Eccolo, infatti, il presidente del Consiglio: qui c’è subito modo di scorgerlo alla scrivania, allo scrittoio, a compilarla, a valutare le singole sfumature, una lettera, sì, proprio così, una lettera “chiarificatrice”. Intendiamoci, non siamo ancora al romanzo politico-epistolare, pronto a issarsi tra i tweet che ormai ovunque surclassano il cartaceo, ma qualcosa c’è già, siamo, appunto al tribolato “dunque, ...

