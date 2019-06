Torna in tv il promo di Riviera ma la serie slitta a luglio | le novità sulla

BH90210 - in un nuovo promo il gruppo Torna al Peach Pit – Notizie serie tv : Notizie serie tv: un nuovo promo di BH90210 ci riporta nel Peach Pit, o quasi. Novità per Good People e Le Terrificanti Avventure di Sabrina.L’ultimo promo di BH90210 rilasciato da FOX tocca uno dei luoghi più importanti della serie originale, il Peach Pit. Il promo simula con l’uso di bambole che rappresentano i protagonisti della serie, il luogo d’incontro che i ragazzi usavano per discutere dei loro problemi.Il promo è un ...

Tutti gli sconti e le promozioni per Tornare a casa e votare alle elezioni europee : Ce ne sono per treni, aerei, traghetti e autobus: se votate all'estero, potreste andare al seggio (gratis) su un monopattino elettrico

NCIS 16 e FBI Tornano su Rai2 tra furti e rapimenti ad un mese dalla pausa : anticipazioni e promo episodi 12 e 19 maggio : Tutto è pronto per un altro sabato sera a tutto crime su Rai2 con il ritorno di NCIS 16 e FBI 2 ad un mese dalla pausa. Secondo le prime anticipazioni le due serie andranno in onda fino al prossimo 16 giugno, salvo cambiamenti, con un singolo episodio a settimana alla domenica sera proprio come oggi, 12 maggio. Al centro dei nuovi episodi di NCIS 16 e FBI ci saranno il furto di un "muro" e un rapimento e questo è già tutto dire. ...

Calcio - il Lecce Torna in Serie A! Giallorossi promossi dopo 7 anni di purgatorio. Risultati ultima giornata e classifica : Il Lecce torna in Serie A dopo sette anni di assenza! I pugliesi hanno sconfitto lo Spezia per 2-0 nell’ultima giornata del campionato di Serie B, hanno concluso la stagione al secondo posto in classifica e così possono festeggiare il secondo salto consecutivo di categoria visto che dodici mesi fa erano risaliti dalla Serie C. I Giallorossi esultano col proprio pubblico allo Stadio Via del Mare e ritornano nel Calcio che conta centrando il ...

La Sai l’Ultima? Torna con Ezio Greggio – Promo : Ezio Greggio Il ritorno de La Sai l’Ultima? si avvicina. Lo show si riaffaccerà nel prime time di Canale 5 durante l’estate e al timone ci sarà Ezio Greggio, che succede nella conduzione a personaggi come Gerry Scotti, Pippo Franco, Gigi Sabani, Claudio Lippi e Lorella Cuccarini, padrona di casa dell’ultima edizione andata in onda nel 2008. Il presentatore piemontese, che fuori dal ‘contesto Antonio Ricci’ ...

Primo promo del revival di Beverly Hills 90210 e data ufficiale : “La gang Torna ad agosto” : "La gang sta tornando a casa", queste sono le parole usate nel Primo promo del revival di Beverly Hill 90210 che Fox ha pubblicato poco fa. Sorrisi, abbracci e l'armonia (almeno apparente) che regnava un tempo tra i giovani studenti dell'esclusiva West Beverly High School traspare dalle prime immagini ufficiali del revival che mostra la "gang" intorno al tavolo per la lettura del copione di quello che possiamo considerare il pilot. Nei giorni ...

Volley - Piacenza Torna in SuperLega! Bergamo si arrende al tiebreak in gara-3 - biancorossi promossi dopo un solo anno di A2 : Una sola stagione è stata più che sufficiente a Piacenza per riconquistare l’accesso alla SuperLega. La formazione emiliana ha infatti chiuso questa sera con un successo al tiebreak la serie contro Bergamo valida per la finale playoff di A2 festeggiando il ritorno nel massimo campionato nazionale di Volley maschile ad un solo anno di distanza dall’ultima volta. Una vicenda decisamente particolare quella che ha coinvolto la storica ...

Torna "A maggio mi affido" - la campagna promozionale di sensibilizzazione alla solidarietà e all'affido familiare : Sempre nel mese di maggio, venerdì 10 e sabato 11, il terzo anniversario dall'intitolazione della Riviera Diritti dei bambini sarà festeggiato con attività e spettacoli rivolti ai più piccoli. "A ...