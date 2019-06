Sentenze più chiare e in buon italiano | i giudici andranno a lezione dalla Crusca

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Andrea Cuomo Accademia e Consiglio di Stato alleati per migliorare la prosa giuridica «In punto di rilevanza, l'ordinanza ritiene la decisione del ricorso strettamente dipendente dall'esito del giudizio di costituzionalità e ravvisa nel giudizio principale un petitum separato e distintoquestione di legittimità costituzionale. L'ordinanza riconosce anche l'attualità dell'interesse a ricorrere, che permane nonostante le intervenute proroghe del termine fissatolegge per l'attuazione dell'obbligo legale gravante sugli enti locali ricorrenti». Siete ancora svegli? Se sì, vi diciamo che si tratta della prosa di una frase a caso di una sentenza a caso: in questo caso parliamo della Corte Costituzionale, il top in fatto di giurisprudenza. Ma se ci spostassimo su un dispositivo redattoCorte di Cassazione,Corte d'Assise, da qualsiasi tribunale ordinario o ...

petergomezblog : “Sentenze siano scritte in modo chiaro” Accordo tra Consiglio di Stato e la Crusca - jakopo : Consiglio di Stato, accordo con la Crusca per sentenze scritte in modo più chiaro - Il Fatto Quotidiano - nakisady : RT @SteveTheRat: @AntonioDvx Il Colonnello non lo potrà dire perché chi fa il suo mestiere i politici li può criticare ma i magistrati no,… -